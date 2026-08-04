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Dışişleri'nden saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemileri hakkında açıklama

Türkiye'den Rusya’nın Novorossiysk Limanı açıklarında Türk sahipli sivil gemilerin saldırıya uğramasına ilişkin açıklama geldi.

Dışişleri'nden saldırıya uğrayan Türk sahipli sivil gemileri hakkında açıklama
Mehmet Hazar Gönüllü

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"'Yaşar' ve 'Nadezhda' isimli Türk sahipli sivil gemilerin dün akşam Novorossisk Limanı’ndan ayrıldıktan sonra insansız hava araçlarıyla saldırıya uğradığı ve aralarında vatandaşlarımızın da bulunduğu bir grup personelin yaralandığı öğrenilmiştir. Vatandaşlarımızın can güvenliği birinci önceliğimiz olup durumları yakından takip edilmektedir.

Önleyici tedbirler alınmadığı takdirde Karadeniz’deki tırmanmanın gıda güvenliği dahil çok boyutlu menfi yansımaları olacaktır."

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Anahtar Kelimeler:
gemi
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