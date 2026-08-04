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Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef aldı! Necran Havalimanı'na İHA saldırısı

Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldıklarını duyurdu.

Husiler, Suudi Arabistan'ı hedef aldı! Necran Havalimanı'na İHA saldırısı

ABD ile İsrail'in, İran'a yönelik başlattığı saldırılar sonrası patlak veren savaş Orta Doğu'nun birçok noktasına yayılmış durumda. ABD ile İran arasındaki müzakerelerin sonuçsuz kalmasıyla daha da gerilen ortamda her gün yeni bir gelişme yaşanıyor.

Husiler, Suudi Arabistan ı hedef aldı! Necran Havalimanı na İHA saldırısı 1

"NECRAN HAVALİMANI'NI KAMİKAZE İHA SALDIRISIYLA HEDEF ALDIK"

Son olarak İran destekli Husiler Suudi Arabistan'ı hedef aldıklarını duyurdu. Yemen'deki İran destekli Husiler tarafından yapılan açıklamada, "Suudi Arabistan'daki Necran Havalimanı'nı kamikaze İHA saldırısıyla hedef aldık" denildi.

Saldırıya yönelik olarak İran ve Suudi Arabistanlı yetkililerden henüz bir açıklama gelmedi.

Detaylar geliyor...
Kaynak: AA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran Suudi Arabistan Yemen
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