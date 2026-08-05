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Fatih'teki vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerdeyken de bıçaklamışlar

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Fatih'te sosyal medyada tartışan ve iddialara göre barışmak için buluşan iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada bıçaklanarak yaralanan Suriyeli Ali Anzo (19) hastanede hayatını kaybetti. Vahşet anlarına ilişkin yeni görüntüler de ortaya çıktı. Yaralanarak yere düşen gencin yerdeyken de bıçaklandığı görüldü. İşte detaylar...

Olay, dün saat 02.15 sıralarında Yedikule Mahallesi İmam Hüseyin Sokak'ta bulunan bir parkın önünde meydana geldi. İddiaya göre, sosyal medya üzerinden bilinmeyen nedenle tartışan gruplar buluşmak üzere randevulaştı. Park önünde bir araya gelen grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Fatih teki vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerdeyken de bıçaklamışlar 1

BIÇAKLA YARALADI

Kavgada Ali Anzo ile Ali Hilal bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali Anzo, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hastanede tedavisi süren Ali Hilal'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme ve şüphelileri yakalama çalışmaları sürüyor.

Fatih teki vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerdeyken de bıçaklamışlar 2

"DEVLET HAKKIMI ALSIN"

Ali Anzo’nun babası Hüseyin Anzo, “Benim oğlum hemen öldü. Hastaneye gittik, hiçbir şey yok, hemen öldü. Devlet hakkımı alsın, ben bu kadar istiyorum.” dedi.

Fatih teki vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerdeyken de bıçaklamışlar 3

"KALBİNDEN BIÇAKLANMIŞ"

Anzo'nun kuzeni Alaa Hasan, “Çocuklar ilk önce Instagram’da bir şey yüzünden tartışmış. Sonra barışacaklarmış. ‘Buraya gel’ demişler, o da gitmiş. Sözde konuşmaya gitti. Arkadaşlarıyla birlikte oturuyordu, bırakmış onların yanına gitmiş. Bir tane arkadaşı demiş ki ‘Ben de geleyim.’ İkisinin de ismi Ali herhalde. Ondan sonra geldiler, hiç konuşmadan çocuğa saldırdılar. Birisi şu an yoğun bakımda ağır yaralı, diğer vefat etti. Devlet bizim hakkımızı alsın, başka bir şey istemiyoruz biz. Arkadaşım haber verdi bana. Babası da 10 dakika sonra gitti, çocuğu yerde buldu zaten. Kalbinden bıçaklanmış" dedi. Polis ekipleri saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Fatih teki vahşetin yeni görüntüleri ortaya çıktı! Yerdeyken de bıçaklamışlar 4

BIÇAKLI KAVGA KAMERADA

Ali Anzo'nun öldüğü, Ali Hilal'in ise ağır yaralandığı bıçaklı kavganın görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kalabalık grubun biraraya geldikten sonra bir süre konuştuğu ardından ise tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüştüğü anlar görülüyor. Görüntülerde bir anda tarafların birbirine saldırdığı ve bıçaklanan Ali Anzo'nun yere yığıldığı anlar yer alıyor.

8 GÖZALTI

Ali Anzo'nun ölümüne ilişkin soruşturmada 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler emniyete götürüldü.

YENİ GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI

Ali Anzo'nun öldüğü kavgaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde kavga eden taraflar görülüyor. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga anlarında Ali Anzo kendisine saldıran şüpheliden kaçarken aldığı darbeyle kaldırımdan yola iniyor. Bu sırada peşinden gelen saldırgan ise Anzo'ya bir kez daha vuruyor. Karnından bıçaklanan Anzo yolda yere yığılıyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Fatih
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