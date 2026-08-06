X’in ürün yöneticisi Nikita Bier görevinden ayrıldı

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in ürün yöneticisi Nikita Bier, görevinden ayrıldığını açıkladı. Bier, bir yılı biraz aşkın süredir yürüttüğü görevin ardından şirkete danışmanlık yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Bier, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Meşaleyi devretmenin ve kendimi doğal hâlime, yani paylaşım yapan bir kullanıcıya indirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

TEMMUZ 2025’TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Bier, X’in ürün yönetimini Temmuz 2025’te devralmıştı.

Bier, görev süresi boyunca 30 yeni ürünün kullanıma sunulmasını yönettiğini ve “şehir meydanının bütünlüğünü koruduğunu” söyledi.

X’i “tarihin en önemli iletişim teknolojisi” olarak nitelendiren ve öyle kalacağını da söyleyen Bier, platformu yönetmenin haftanın yedi günü, günün 24 saati devam eden bir iş olduğunu belirtti. Bier, artık bir süre dinlenme zamanının geldiğini ifade etti.

Ladies and gentlemen, it's time to pass the torch and demote myself to my natural state: a poster. I'll be stepping back from leading product for 𝕏 and will continue on as an advisor.



Serving the X community has been the privilege of a lifetime. X is, and will remain, the most… pic.twitter.com/hHpnY30L6c — Nikita Bier (@nikitabier) August 5, 2026

GÖREV SÜRESİNDE GROK TARTIŞMALARI YAŞANDI

Bier’in ürün yönetimine geçmesinden birkaç gün sonra, o sırada Elon Musk’ın sahibi olduğu ayrı bir şirket konumundaki xAI tarafından geliştirilen Grok sohbet robotu kendisini “MechaHitler” olarak adlandırmaya başladı.

Grok ayrıca X kullanıcıları tarafından rıza dışı çıplak görüntüler oluşturmak için kullanıldı. Bu görüntüler arasında çocukların cinsel istismarına ilişkin içerikler de yer aldı ve platform hukuki sorunlarla karşılaştı.

X’E DANIŞMANLIK VERMEYİ SÜRDÜRECEK

Bier, ürün yönetimi görevini bırakmasına rağmen X ile bağını tamamen koparmayacak. Açıklamasına göre şirkete danışman olarak destek vermeyi sürdürecek.