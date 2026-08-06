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X’in ürün yöneticisi Nikita Bier görevinden ayrıldı

Nikita Bier, bir yılı aşkın süredir yürüttüğü X ürün yöneticiliğinden ayrıldı. Bier, şirkete danışmanlık vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

X’in ürün yöneticisi Nikita Bier görevinden ayrıldı
Enes Çırtlık

Elon Musk’ın sosyal medya platformu X’in ürün yöneticisi Nikita Bier, görevinden ayrıldığını açıkladı. Bier, bir yılı biraz aşkın süredir yürüttüğü görevin ardından şirkete danışmanlık yapmayı sürdüreceğini belirtti.

Bier, çarşamba günü yaptığı açıklamada, “Meşaleyi devretmenin ve kendimi doğal hâlime, yani paylaşım yapan bir kullanıcıya indirmenin zamanı geldiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

X’in ürün yöneticisi Nikita Bier görevinden ayrıldı 1

TEMMUZ 2025’TE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Bier, X’in ürün yönetimini Temmuz 2025’te devralmıştı.

Bier, görev süresi boyunca 30 yeni ürünün kullanıma sunulmasını yönettiğini ve “şehir meydanının bütünlüğünü koruduğunu” söyledi.

X’i “tarihin en önemli iletişim teknolojisi” olarak nitelendiren ve öyle kalacağını da söyleyen Bier, platformu yönetmenin haftanın yedi günü, günün 24 saati devam eden bir iş olduğunu belirtti. Bier, artık bir süre dinlenme zamanının geldiğini ifade etti.

GÖREV SÜRESİNDE GROK TARTIŞMALARI YAŞANDI

Bier’in ürün yönetimine geçmesinden birkaç gün sonra, o sırada Elon Musk’ın sahibi olduğu ayrı bir şirket konumundaki xAI tarafından geliştirilen Grok sohbet robotu kendisini “MechaHitler” olarak adlandırmaya başladı.

X’in ürün yöneticisi Nikita Bier görevinden ayrıldı 2

Grok ayrıca X kullanıcıları tarafından rıza dışı çıplak görüntüler oluşturmak için kullanıldı. Bu görüntüler arasında çocukların cinsel istismarına ilişkin içerikler de yer aldı ve platform hukuki sorunlarla karşılaştı.

X’E DANIŞMANLIK VERMEYİ SÜRDÜRECEK

Bier, ürün yönetimi görevini bırakmasına rağmen X ile bağını tamamen koparmayacak. Açıklamasına göre şirkete danışman olarak destek vermeyi sürdürecek.

X’in ürün yöneticisi Nikita Bier görevinden ayrıldı 3

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Elon Musk X Platformu
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