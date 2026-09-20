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Otomobil park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Aksaray’da seyir halindeki otomobilin park halindeki araca çarptığı kazada 5 kişi yaralandı.

Otomobil park halindeki araca çarptı: 5 yaralı

Kaza, Aksaray’ın merkeze bağlı Karaören köy yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal C. (68) idaresindeki yabancı plakalı otomobil, yol kenarında park halinde duran 34 DC 7407 plakalı otomobile çarptı.

KAZAYLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Çarpışmanın etkisiyle 2 otomobil de şarampole devrildi. Kazada araçlarda bulunan Yusuf S., Beyruh C., Kemal C., Gülay C., Nevin Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aksaray
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