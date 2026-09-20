Eşi tarafından pompalı tüfekle vurulan kadın hayatını kaybetti

Olay, Payas ilçesi Yenişehir Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgilere göre; 54 yaşındaki K.Ç., 47 yaşındaki eşi Emine Çil’i pompalı tüfekle vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

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Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Emine Çil’in hayatını kaybettiği belirlendi. Olayın ardından güvenlik güçleri tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. K.Ç., olay yerinde polis ekipleri tarafından yakalandı. Öte yandan çiftin ayrılma aşamasında olduğu iddia edildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır