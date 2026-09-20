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Kocaeli’de binanın çatısı alev alev yandı

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde bir binanın çatısında çıkan yangında alevler kısa sürede çatıyı sardı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatı kullanılamaz hale gelirken, alevlerin yükseldiği anlar dron ile görüntülendi.

Kocaeli’de binanın çatısı alev alev yandı

Yangın, Bağlarbaşı Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde bulunan bir binanın çatısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz belirlenemeyen nedenle çatı kısmında başlayan yangın kısa sürede büyüdü.

Kocaeli’de binanın çatısı alev alev yandı 1

DARICA'DA KORKUTAN YANGIN

Çatıdan yükselen alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede çatının tamamını saran alevlere itfaiye ekipleri müdahale etti. Ekiplerin yoğun çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Kocaeli’de binanın çatısı alev alev yandı 2

Yangında binanın çatısı yanarak kullanılamaz hale gelirken, çatının alev alev yandığı anlar dron ile havadan görüntülendi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
yangın Darıca
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