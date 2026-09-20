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İran, Tahran'da Fransızca dil merkezini mühürledi

İran'ın başkenti Tahran'da savcılık, Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı bir Fransızca dil eğitim merkezinin, ülkenin ulusal güvenliğine ve kültürüne aykırı faaliyetlerde bulunduğu ve ülkedeki özel yetenekli kişilerin tespit edilerek yurt dışına çıkışlarının kolaylaştırıldığı gerekçesiyle mühürlendiğini bildirdi.

İran, Tahran'da Fransızca dil merkezini mühürledi

İran'ın başkenti Tahran'da yetkililer, ülkenin ulusal güvenliğine ve kültürüne aykırı faaliyetlerde bulunduğu gerekçesiyle Fransa'nın İran Büyükelçiliği'ne bağlı bir Fransızca dil eğitim merkezini mühürledi. Tahran Savcılığı tarafından yapılan açıklamada, merkezin dil eğitimi adı altında özel yetenekli İran vatandaşlarıyla bağlantı kurarak, bu kişilerin ülkeden ayrılmalarını kolaylaştırmaya çalıştığı öne sürüldü.

İran, Tahran da Fransızca dil merkezini mühürledi 1

İRAN'DA FRANSIZCA DİL MERKEZİNE YAPTIRIM

Söz konusu merkezin, daha önce yapılan tüm uyarılara rağmen İran'daki eğitim faaliyetlerini yürütebilmek için gerekli lisansları ilgili İran kurumlarından almadığı da belirtildi.

UYARIDA BULUNDU

İran makamları ayrıca, yabancı büyükelçiliklerin faaliyet gösterdikleri ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uymalarının uluslararası uygulamalar gereği zorunlu olduğunu vurguladı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fransa İran
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