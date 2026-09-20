Bakan Gürlek: "UYAP’ın yeni güncellemesiyle yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz"

Bakan Gürlek sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "UYAP’ın güçlü teknolojik altyapısını, günün ihtiyaçları ve vatandaşlarımızın beklentileri doğrultusunda geliştirmeye devam ediyoruz.

BAKAN GÜRLEK'TEN UYAP AÇIKLAMASI

Adalet hizmetlerine erişimi kolaylaştıran; yargı ve icra süreçlerini daha hızlı, güvenli ve etkin hale getiren dijital dönüşüm çalışmalarımızı kararlılıkla hayata geçiriyoruz. UYAP’ın yeni güncellemesiyle vatandaşlarımızın işlemlerini dijital ortamda daha kolay takip edebilmesini, başvuru ve sorgulama süreçlerini daha hızlı ve pratik şekilde yürütebilmesini sağlayan yeni uygulamaları hizmete sunuyoruz.

"YENİ GÜNCELLEMESİYLE YENİ UYGULAMALARI HİZMETE SUNUYORUZ"

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ‘Türkiye Yüzyılı’nı Adaletin Yüzyılı kılma’ hedefimiz doğrultusunda; dijital altyapımızı daha da güçlendirerek erişilebilir, öngörülebilir ve güven veren bir yargı sistemi için çalışmalarımızı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır