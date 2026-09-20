Fon soruşturmasında yeni gelişme! Nihat Kırmızı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.
Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.
Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.
Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
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