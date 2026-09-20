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Fon soruşturmasında yeni gelişme! Nihat Kırmızı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş insanı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Nihat Kırmızı gözaltına alındı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fon soruşturması kapsamında İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı ve Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı olan iş adamı Nihat Kırmızı gözaltına alındı.

EMNİYETTEKİ İŞLERİ SÜRÜYOR

Kırmızı'nın soruşturma kapsamında emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Fon soruşturmasında yeni gelişme! Nihat Kırmızı gözaltına alındı 1

SORUŞTURMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasasında gerçekleştirilen işlemlere ilişkin soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturmalar kapsamında, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Üyesi Emre Alkin, Tera Yatırım Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Alkin, Tera Portföy Genel Müdürü Alper Öztürk ile Pusula Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan gözaltına alınmıştı.

Şüpheliler Emre Tezmen ve Alper Öztürk'e ait makam odalarında polis ekiplerince arama yapılmıştı.
Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
soruşturma
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