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Karacabey'de 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen bina mahalleliyi tedirgin ediyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde yaklaşık 30 yıldır inşaat halinde bekleyen ve bakımsız görüntüsüyle dikkat çeken bina, mahalle sakinlerinin tepkisine neden oldu. Binanın bazı bölümlerinde kaymaların meydana geldiği görüldü.

Karacabey'de 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen bina mahalleliyi tedirgin ediyor

Karacabey ilçesi Esentepe Mahallesi 84. Sokak'ta bulunan ve yaklaşık 30 yıldır tamamlanmadan bekleyen bina, çevrede yaşayan vatandaşların şikayetlerine konu oldu.

Karacabey de 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen bina mahalleliyi tedirgin ediyor 1

BÖLGE HALKI TEDİRGİN: 30 YILDIR İNŞAAT HALİNDE

Yıllardır atıl durumda bulunan yapının bakımsızlığı ve çevresindeki görüntü, mahalle sakinlerinin tepkisini çekiyor.

Karacabey de 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen bina mahalleliyi tedirgin ediyor 2

Uzun süredir inşaat halinde bekleyen binanın çeşitli bölümlerinde zaman içerisinde yıpranmalar meydana gelirken, bazı noktalarda yapıda kaymalar olduğu görüldü. Çevrede yaşayan vatandaşlar, binanın uzun yıllardır bu halde bulunmasından dolayı endişe duyduklarını belirterek yapıyla ilgili gerekli incelemelerin yapılmasını istiyor.

Karacabey de 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen bina mahalleliyi tedirgin ediyor 3

ÖNLEM ALINMASINI TALEP ETTİLER

Mahalle sakinleri, yaklaşık 30 yıldır tamamlanmayı bekleyen binanın mevcut durumunun değerlendirilmesini ve herhangi bir olumsuzluk yaşanmadan önce gerekli önlemlerin alınmasını talep ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa bina İnşaat
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