HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Konya'da çıkan orman yangını söndürüldü

Yangın, Seydişehir ile Bozkır kara yolu üzerinde, Akkise ile Saray Boğazı mevkiinde yer alan çalılık alanda çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede ormanlık alana sıçradı.

Konya da çıkan orman yangını söndürüldü 1

KONYA'DA KORKUTAN ORMAN YANGINI

Bölgeden yükselen dumanları fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda Yalıhüyük, Ahırlı ve Seydişehir itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler, karadan yoğun bir şekilde müdahale etti. Ekiplerin koordineli ve hızlı çalışması sayesinde alevlerin daha geniş bir alana yayılması engellendi. Yangın büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede soğutma çalışmaları titizlikle sürdürülüyor.

Konya da çıkan orman yangını söndürüldü 2

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!

YENİ QNB MÜŞTERİLERİNE %0 FAİZLİ 100.000 TL FIRSATI!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralıKastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Birlikte yaşadığı kadının ailesiyle tartıştı: 1 ölü, 1 yaralıBirlikte yaşadığı kadının ailesiyle tartıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Konya orman yangını
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Mekke İttifakı devreye girer mi? Hakan Fidan'dan kritik yanıt

Türk aday önde; başbakan koltuğundan olabilir

Türk aday önde; başbakan koltuğundan olabilir

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Trabzonspor - Galatasaray Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Kadir İnanır'ın 1 milyar TL'lik serveti ortaya çıktı! Neler var neler...

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

Tera, Pusula, Hedef ve Bulls yöneticilerinin banka hesapları mercek altında

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

TESK Başkanı Palandöken'den akaryakıt çıkışı 'Eşel mobil' vurgusu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.