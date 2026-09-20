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Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kastamonu’da kırmızı ışık ihlali yapan cip ile hafif ticari aracın kavşakta çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Kastamonu Doğu Çevreyolu Tosya karayolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.İ. idaresindeki 48 BAG 835 plakalı Volkswagen marka cip ile C.A. yönetimindeki 37 ADB 992 plakalı Fiat marka hafif ticari araç kavşakta çarpıştı.

Kastamonu’da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı 1

KASTAMONU'DAKİ KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI

Kazada araçlarda bulunan 2 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık, polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kırmızı ışık ihlali yaparak kazaya sebep olduğu tespit edilen cip sürücüsü M.İ.’nin sürücü belgesine iki ay süreyle el konuldu.

Polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kastamonu kaza
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