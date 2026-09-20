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Birlikte yaşadığı kadının ailesiyle tartıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dini nikahla evlendiği konuşma engelli kadının ailesiyle tartışan şahıs, çıkan kavgada kadının ablasını bıçaklayarak öldürdü, ağabeyini ise yaraladı.

Birlikte yaşadığı kadının ailesiyle tartıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Pamukkale ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; Ali A. (45), aynı mahallede yaşayan konuşma engelli kadınla resmi nikah olmadan yaşamaya başladı.

1 KİŞİYİ ÖLDÜRDÜ, 1 KİŞİ AĞIR YARALI

Kadının ablası Ayşe Pabuccu (43) ile ağabeyi Mehmet Pabuccu (49), bu birlikteliğe karşı çıktı.Tartışmanın ardından iki kardeş, Ali A.'nın evine gitti. Evde çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ali A., iki kardeşi bıçakladı.

Birlikte yaşadığı kadının ailesiyle tartıştı: 1 ölü, 1 yaralı 1

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücutlarının çeşitli yerlerinden bıçaklanan Ayşe Pabuccu ve Mehmet Pabuccu, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Vücuduna 7 bıçak darbesi aldığı belirtilen Ayşe Pabuccu, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Mehmet Pabuccu'nun ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

ZANLI TUTUKLANDI

Olayın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan Ali A., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü bildirildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Denizli
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