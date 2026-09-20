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Gaziantep'te dehşet: Eşini öldürdü, 3’ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

Gaziantep'te, Harun K. (32), evinde tartıştığı eşi Merve K.’yi (27) tüfekle vurarak öldürdü. Olayın ardından sokağa çıkan şüphelinin rastgele ateş açması sonucu 3’ü çocuk 4 kişi de yaralandı.

Gaziantep'te dehşet: Eşini öldürdü, 3’ü çocuk 4 kişiyi yaraladı

Olay, öğle saatlerinde 60’ıncı Yıl Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre; Harun K., evinde eşi Merve K. ile tartıştı. Bu sırada tüfeği alıp eşine ateş eden Harun K., ardından sokağa çıkıp rastgele ateş açarak kaçtı.

Gaziantep te dehşet: Eşini öldürdü, 3’ü çocuk 4 kişiyi yaraladı 1

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA POLİS VE SAĞLIK EKİBİ SEVK EDİLDİ

Tüfekten çıkan saçmaların isabeti sonucu sokaktaki Hatice Ö. (53), Zübeyir Yahya Y. (9), Yunus Emre K. (12) ve Bekir Kaan O. (12) yaralandı. Silah sesini duyanların ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Gaziantep te dehşet: Eşini öldürdü, 3’ü çocuk 4 kişiyi yaraladı 2

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan kontrollerde 3 çocuk annesi Merve K.’nin yaşamını yitirdiği belirlendi. Merve K.’nin cansız bedeni, ekiplerin olay yerindeki incelemesinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Şüpheli Harun K. ise Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yakalanıp gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Sariye Nur Dönmez tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep
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