Son dakika | Trump'tan Pezeşkiyan'a yeşil ışık! Dünyanın gözü BM Zirvesi'ne çevrildi: "Çok büyük şeyler olacak"

Son dakika haberi: Dünyanın en önemli diplomatik buluşmalarından biri olarak nitelendirilen ve çok sayıda ülkenin liderini bir araya getiren Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu'nun 81. oturumu, 22 Eylül'de New York'ta başlayacak. Zirvede ABD ve İran arasındaki gerilimin akıbeti değişebilir. ABD Başkanı Donald Trump, Fox News’e yaptığı açıklamada İran konusunda karar aşamasında olduğunu belirterek "Çok da uzak olmayan bir gelecekte çok büyük şeyler olacak" dedi.

AKLINDAKİ İRAN SENARYOLARINI AÇIKLADI

Trump "Masadaki seçenekler İran’ı tamamen yok etmek, ekonomik olarak çürümeye bırakmak ya da bir anlaşma yapmak. Uslu dursalar iyi olur." ifadeleriyle gözdağı verdi.

ABD Başkanı ayrıca Pezeşkiyan ile BM Zirvesi kapsamında görüşmeye açık olduğunu belirtti.

PEZEŞKİYAN ABD'YE GİDECEK Mİ?

Öte yandan, İran basını, Pezeşkiyan’ın, son ana kadar bir değişiklik yaşanmaması halinde ABD’ye gitmesinin planlandığını duyurdu.

New York’ta düzenlenecek BM 81. Genel Kurulu’na katılmak için ABD’ye gidecek Pezeşkiyan’ın, genel kurulda İran’a yönelik saldırılar ve ülkesinin tutumu hakkında konuşma yapması ve çeşitli ülke liderleri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

DÜNYA LİDERLERİ, 81. GENEL KURUL İÇİN NEW YORK'TA BİR ARAYA GELECEK

193 üyeli BM'nin New York'taki karargahında her sene ülkelerin devlet ve hükümet liderleri ile dışişleri bakanlarını küresel sorunları istişare etmek için bir araya getiren Genel Kurul'un yüksek düzeyli haftası, bu yıl 22-28 Eylül'de gerçekleştirilecek.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in son kez açılış rolünü üstleneceği 81. BM Genel Kurulu'na, Bangladeş Dışişleri Bakanı Khalilur Rahman başkanlık edecek.

1955'ten beri sürdürülen bir gelenek olarak başkanlardan sonra ilk konuşmayı yine Brezilya yapacak.

Brezilya'nın ardından ev sahibi ABD söz alacak.

BM Genel Kurulu'nda Türkiye'yi temsilen ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk gün 4. sırada konuşmasını yapacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Kurulu'na 16'ncı kez hitap edecek.

Kaynak: DHA-AA

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır