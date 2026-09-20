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İtalya Başbakanı Meloni'den okullarda burka yasağı hazırlığı: Velilere İtalyanca şartı da gündemde

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, okullarda burkaların yasaklanması ve okullardaki sınıflarda yabancı öğrencilerin sayısının kısıtlanmasına yönelik bir yasa tasarısını bakanlar kabinesine sunmaya hazırlandıklarını açıkladı. Meloni, yasa tasarısı kapsamında yabancı öğrencilerin velilerinin İtalyanca öğrenmesinin de zorunlu kılınacağını belirtti.

İtalya Başbakanı Meloni'den okullarda burka yasağı hazırlığı: Velilere İtalyanca şartı da gündemde

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, hükümetinin okullarda burkaların ve yüzü örten peçelerin yasaklanmasına yönelik yeni bir düzenlemeyi görüşmeye hazırladığını açıkladı.

İtalya Başbakanı Meloni den okullarda burka yasağı hazırlığı: Velilere İtalyanca şartı da gündemde 1

Meloni, lideri olduğu sağcı İtalya’nın Kardeşleri (FdI) partisinin düzenlediği gençlik etkinliğinde yaptığı konuşmada, her sınıfta bulunabilecek yabancı uyruklu öğrenci sayısının yasal olarak sınırlandırılmasına yönelik bir yasa tasarısının yakında bakanlar kabinesine sunulacağını belirtti.

İtalya Başbakanı Meloni den okullarda burka yasağı hazırlığı: Velilere İtalyanca şartı da gündemde 2

İTALYA'DA RADİKAL KARARLAR GÜNDEMDE: OKULLARDA BURKA YASAĞI GELİYOR

Söz konusu düzenlemeyle, İtalyan eğitim sistemine uyum sağlamakta zorlanan yabancı öğrencilerin ailelerine İtalyanca öğrenme zorunluluğu getirilmesinin ve okullarda burka ile peeçelrin yasaklanmasının planlandığını ifade eden Meloni, "Okula yüzünüz açık bir şekilde gitmelisiniz" dedi.

İtalya Başbakanı Meloni den okullarda burka yasağı hazırlığı: Velilere İtalyanca şartı da gündemde 3

ÖĞRENCİ VELİLERİNE İTALYANCA ÖĞRENME ZORUNLULUĞU

Yabancı öğrencilerin sınıflardaki yoğunluğuna da değinen Meloni, "İtalyanca bilmeyen bir öğrenci sınıf arkadaşları ve öğretmenlerinin desteğiyle dili öğrenerek topluma uyum sağlayabilir. Ancak, İtalyanca bilmeyen yabancı öğrencilerin sayısının artarak sınıfta çoğunluğu oluşturması halinde burada sorun entegrasyon değil, sorumsuzluk olur" dedi.

Meloni, sınıflarda bulunabilecek yabancı öğrenci sayısına ilişkin herhangi bir üst sınır açıklamadı.

İtalya Başbakanı Meloni den okullarda burka yasağı hazırlığı: Velilere İtalyanca şartı da gündemde 4

İTALYA'DAKİ ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 11.6'SI İTALYAN OLMAYAN VATANDAŞLAR

İtalya merkezli araştırma kuruluşu ISMU’nun verilerine göre, ülkedeki okullara kayıtlı öğrencilerin yaklaşık yüzde 11,6’sını İtalyan vatandaşı olmayan öğrenciler oluşturuyor.

AVRUPA'NIN BİRÇOK ÜLKESİ YASAĞI UYGULUYOR

Fransa, Belçika, Danimarka, Avusturya, İsviçre ve Portekiz portekiz tamamen; , Hollanda, Lüksenburg, Almanya ve İspanya gibi ülkeler ise kısmı yasak uygulamalarını yasal olarak yürürülüğe koymuştu.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İtalya öğrenci Giorgia Meloni
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