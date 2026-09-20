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Rus uyruklu turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu

Antalya'da Rus uyruklu bir turist, yaklaşık 10 gündür konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu. Turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Rus uyruklu turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu

Olay, Muratpaşa ilçesi Gebizli Mahallesi'nde bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 10 gün önce otele giriş yapan Rus uyruklu Evgenii Karmanov (38) konakladığı otelin 3. kat koridorunda otel personeli tarafından yerde hareketsiz olarak bulundu.

Rus uyruklu turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu 1

RUS TURİST OTELDE ÖLÜ BULUNDU

Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yapılan kontrollerde Karmanov'un hayatını kaybettiği belirlendi. Belediye tabibinin Karmanov'un ölümünü şüpheli bulması üzerine savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibi çalışma yaptı.

Rus uyruklu turist konakladığı otelin koridorunda ölü bulundu 2

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Vücudunda herhangi bir kesici veya ateşli silah yarası bulunmayan Karmanov'un kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilirken, turistin cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
antalya kalp krizi rus turist
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