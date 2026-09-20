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Balya makinesine bacağını kaptıran şahıs hayatını kaybetti

Samsun'un Havza ilçesinde balya makinesine bacağını kaptırarak yaralanan şahıs, tedavi gördüğü hastanede 24 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Üç çocuk babası Sancı'nın cenazesinin yarın Kavak ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.

Balya makinesine bacağını kaptıran şahıs hayatını kaybetti

Havza'nın Yaylacatı Mahallesi Ömeroğlu mevkisinde balya makinesine kaçan çelik telin yangına neden olması sonucu teli çıkarmaya çalışan Halim Sancı (55), bacağını makineye kaptırarak ağır yaralandı.

İŞ KAZASINDA YARALANMIŞTI: HAYATINI KAYBETTİ

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık, itfaiye ve hava ambulansı ekipleri sevk edildi. İtfaiye yangını söndürürken, Sancı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde 24 gündür tedavi gören Sancı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üç çocuk babası Sancı'nın cenazesinin yarın Kavak ilçesi Karayusuflu Mahallesi'nde öğle namazının ardından defnedileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
iş kazası Samsun
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