İzmit Belediyesi soruşturmasında rüşvet görüntüleri ortaya çıktı: "Zarfın içinde müdürüm"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca İzmit Belediyesine yönelik yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında, rüşvet iddialarına ilişkin yeni görüntülere ulaşıldı. Soruşturma çerçevesinde ortaya çıkan görüntülerde, İzmit Belediyesi Ruhsat ve Denetim Müdürü F.Ç.'ye bir zarf içerisinde para bırakıldığı, söz konusu paranın belediye yönetimine ulaştırılmak üzere teslim edildiği ve F.Ç. tarafından alındığı ileri sürüldü.

"ARAYA SIKIŞTIRDIM, ÜSTÜNE DE ZARF ATTIM MÜDÜRÜM"

Görüntülerde paranın bulunduğu belirtilen zarfın görünmeyecek şekilde saklanmasına ilişkin konuşmalar yer aldı. Taraflardan birinin "Şuraya koy, onları görme. Şöyle koy da oradan görünmesin" şeklinde konuştuğu, diğer kişinin ise "Zarfın içinde, şu araya sıkıştırdım, üstüne de bir zarf attım müdürüm" ifadelerini kullandığı görüldü.

"ÖYLE BİR DURUMDA İLK BİZE OPERASYON YAPARLAR"

Konuşmalarda, zarfın odada bulunan bir noktaya gizlenmesinin ardından belediyeye yönelik olabilecek bir operasyona ilişkin konuşmaların da yapıldığı, "Öyle bir durumda ilk bize operasyon yaparlar burada", "Buraya zaten bir operasyon bekleniyordu" gibi ifadeler yer aldı.

İddialara ilişkin zarf içerisindeki paranın miktarı, kim tarafından ve hangi amaçla verildiği ile paranın daha sonra kime ulaştırıldığı gibi detayların araştırıldığı öğrenildi. Görüntülerde yer alan kişiler arasındaki ilişkinin, para tesliminin belediyedeki hangi işlem veya ruhsat süreciyle bağlantılı olduğunun ve öne sürülen para trafiğinde başka kişilerin bulunup bulunmadığının belirlenmesine yönelik incelemelerin çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır