Türkiye'yi kendine hayran bırakan aile komşuları tarafından dolandırılmış

Adıyamanlı Abuzer ve Zeynep Doğan çiftinin evliliklerinin ilk yıllarında çocuk sahibi olmak istedi. Ancak iki kez hamile kalan Zeynep Doğan, çocuklarını anne karnında kaybetti. Anne baba olmak için yıllarca çabalayan Doğan çifti, Adıyaman, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta defalarca tedavi gördü.

Tedavi için evlerini satan Doğan çifti 34 yıl sonra çocuk sahibi oldu ve o günden sonra hayatları tamamen değişti.

Türkiye'nin hikayelerini merak ettiği Doğan çiftinin talihsiz bir dolandırılma yaşadığı da ortaya çıktı.

Sevgi Varsa Engel Yok derneği başkanı Zeynep Öğretmen çiftin mağdur edildiğini şu sözlerle anlattı;

'Biz Abuzer amcayla ilk tanıştığımızda tek geçim kaynakları yaklaşık 16 bin TL’lik bir maaştı.

Abuzer amca öyle bir insan ki, yıllarca çalışırken eşi de emekli olabilsin diye onun sigortasını da ödemiş. İki yıl önce Zeynep teyzenin emeklilik yaşı doluyor. Bankadaki işlemlerini yapıyorlar.

Kendilerine, “Kartınız biraz geç gelir.” deniliyor ve evlerine dönüyorlar. Aylar geçiyor ama kart gelmiyor.

Sonra biz aileyle tanışıyoruz. Tek maaşla geçinmeye çalışan, iki okul çağındaki çocuğuyla kışın ortasında evinde odun kömürü bile olmayan bir aile…

Gelir araştırması yaparken Zeynep teyzenin de emekli maaşı olduğunu öğreniyoruz. Abuzer amcaya soruyoruz, haberi yok. Zeynep teyzeye soruyoruz, “Biz hiç maaş almıyoruz.” diyor.

Araştırınca öğreniyoruz ki emekli maaşı yaklaşık iki yıldır her ay düzenli olarak çekilmiş.

Meğerse banka kartı posta yoluyla geldikten sonra mahalleden biri tarafından alınmış ve iki yıl boyunca maaşı çekilmiş. En çok şaşırdığımız şey ise Abuzer amcanın buna rağmen şikâyetçi olmamasıydı.

Sebebini sorduğumuzda bize sadece şunu söyledi:

“Kim olduğunu bilmiyorum. Allah korusun, çocuklarıma bir zarar verir.”

Çünkü Abuzer amca için bu dünyada paradan daha kıymetli tek şey çocukları. O, hayatı boyunca parasını değil, evlatlarını korumayı seçmiş bir baba. Çok şükür kart yenilendi ve birkaç aydır Zeynep teyze kendi emekli maaşını almaya başladı.'

Dernek Başkanı Zeynep Öğretmen aileye kira desteği verildiğini de aktardı. Derneğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı;

İlk planımız, Abuzer amcanın yaşadığı evi baştan sona yenilemekti. Bu sabah Abuzer amcayla tekrar görüştük. Evin içini dışını tamamen yenileyip, çocuklarına sıcacık bir yuva hazırlamak istiyorduk. Fakat ev hisseli olduğu için başka akrabaların da hakkı bulunuyormuş. Abuzer amca da bu yüzden, “Lütfen böyle bir masrafa girmeyin.” diyerek bu konuda gönlünün rahat etmeyeceğini söyledi.

Biz de onun isteğine saygı duyarak, kızların okuluna yakın, merkezi ve güvenlikli bir bölgede yepyeni bir ev kiralamanın en doğru karar olduğuna inandık.

Ve Ankara Abisi, Abuzer amcanın içi tamamen rahat etsin diye o evin 3 yıllık kirasını peşin ödeyeceğini söyledi.

İnşallah o üç yılın sonunda da Rabbim güç ve imkân verdiği sürece, Abuzer amca ve ailesine bir ömür kira yükü yaşatmamak için elimizden geleni yapacağız.

Zeynep Öğretmen bir başka mesajında ise şu ifadelere yer verdi;

Ona da Zeynep teyzeye de hediyeler alırken inanın en çok düşündüğüm şey, “Acaba beni yanlış anlarlar mı?” oldu.

“Acaba üzerlerindekini beğenmediğimizi düşünürler mi?”

“Acaba mahcup olurlar mı?” diye defalarca düşündüm.

Bir yorum okudum:

“Abuzer amcaya bir pantolon alamadınız mı?” yazmış biri.

Elbette aldık. Ama “Bunu giyin.” demedik.

Çünkü o şalvar, bizim değiştirmemiz gereken bir kıyafet değil; onun yıllardır yaşattığı bir kültürün, bir ömrün ve alışkanlığın parçası.