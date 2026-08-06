Çocuklar artık eline bile alamayacak: Bıçak satışı yasaklanıyor

Çocukların karıştığı bıçaklı saldırılar ve akran şiddeti tartışmaları sürerken hazırlanan düzenleme TBMM Genel Kurulu'nun gündemine geldi. Görüşmeleri tamamlanan teklifte, bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuklara satışının yanı sıra çocuklar tarafından taşınmasının da yasaklanması öngörülüyor. Teklif ayrıca kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi suçlarda 15-18 yaş grubuna uygulanacak ceza indirimine ilişkin yeni hükümler içeriyor.

ÖNERGE KABUL EDİLDİ

TBMM Genel Kurulu, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri de içeren 'Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni görüşmek üzere Meclis Başkanvekili Tekin Bingöl başkanlığında toplandı. Gündem dışı konuşmalar, milletvekillerine verilen 1'er dakikalık söz talebi, grup başkanvekillerinin ülke gündemine ilişkin değerlendirmelerinin ardından siyasi partilerin TBMM Başkanlığı'na sunduğu önergeler bölümüne geçildi. Bu bölümde AK Parti grubu, Meclis’in çalışma takvimine ilişkin teklif üzerine görüşmelere geçildi. Siyasi partilerin teklif üzerine yaptığı konuşmalar sonrasında önerge kabul edildi. Böylelikle TBMM Genel Kurulu, 11 Ağustos Salı gününe kadar çalışacak.

YENİ YOL GRUBU: "TEKLİF DERDE DERMAN OLMAZ"

Yeni Yol, CHP, İYİ Parti, DEM Parti ve Yeni Parti’nin önergelerinin ardından teklifin tümü üzerinde görüşmelere başlandı. Teklif üzerine Yeni Yol grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Elif Esen, “Bu haliyle bu kanun teklifi sorunları çözmekten uzak, derde derman olmaz. Üzerine çalışılmalı ve iyileştirilmeli mutlaka, çünkü yaşananlar ve veriler kapsamlı bir sistem ihtiyacını bizlere zorunlu kılıyor. Ülkemizde yaşanan ve çocukların suçun faili ya da mağduru olduğu korkunç olaylar hepimizin yüreğini yakıyor, suçun her iki tarafı da çocuk. Çocuğun çocuğu yaraladığı hatta hunharca öldürdüğü bir zamanı yaşıyoruz maalesef. Mattia Ahmet, Fatih, Hakkı Eren, Mahmut, Atlas, Kayra, Yusuf Tarık, Belinay Nur, Kerem Erdem, Zeynep, Şuranur Sevgi, Adnan, Furkan, Almina; daha niceleri, her biri yüreğimizi yaktı, unutmadık o acıları, unutmayacağız. Bir anne, bir kız kardeş olarak bu acıları yaşayan ailelerin acısını içimde yaşıyorum; onları yalnız bırakmayacağız, hak arayışlarında yanlarında olacağız. İçinde bulunduğumuz bu zor ve hassas durum kılı kırk yaran bir teraziyi, gerçek bir adaleti gerekli kılıyor. Amacımız, çocuğu suçun mağduru ya da faili olmaktan koruyabilmek. Evladını kaybeden ailelerin adalet talebi elbette hak, bu tartışılmaz” ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ: "ÇOCUĞUN KORUNMASI İŞLEDİĞİ AĞIR SUÇUN MAZUR GÖRÜLMESİ ANLAMINA GELMEZ"

İYİ Parti Afyonkarahisar Milletvekili Şeref Olgun, “İYİ Parti olarak çocuk adaleti sisteminde iki önemli değer olan çocuğun üstün yararı ile mağdurun adalet beklentisini asla birbirinin alternatifi olarak görmüyoruz. Bir çocuğun korunması, işlediği ağır suçun mazur görülmesi anlamına gelmemelidir. Caydırıcılığın sağlanması da, çocuğun rehabilite edilme ve yeniden topluma kazandırılma hakkını ortadan kaldırmamalıdır. Teklifin kasten öldürme ve neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama gibi geri dönüşü olmayan suçlarda 15-18 yaş grubu için indirim uygulanmama imkanı getirmesini, 12-15 yaş grubunda ise hakime daha ağır indirim uygulama yetkisi tanımasını isabetli buluyoruz. Aynı şekilde tekerrür yaşının 18'den 15'e indirilmesini, organize suç örgütlerinin küçük yaştaki çocukları defalarca aynı suçlarda kullanmasının önüne geçecek bir adım olarak, bıçak ve benzeri kesici aletlerin çocuk satışının ve çocuklar tarafından taşınmasının yasaklanmasını da sokak şiddetiyle mücadele bakımından isabetli buluyoruz” diye konuştu.

CHP: "ÇOCUK LEHİNE İNFAZ DÜZENLEMELERİ DARALTILIYOR"

Teklifin gerekçesi ile hükümleri arasında çelişkiler olduğunu kaydeden CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş, “Şimdi maddelere bakın, okullarda ücretsiz bir öğün yemek var mı? Yok. Okul sosyal hizmeti var mı? Yok. Aile destek programı var mı? Yok. Bağımlılık tedavisine erişim güvencesi var mı? Yok. Mahalle düzeyinde erken müdahale var mı? Yok. Ne var? Artırılmış ceza var, kapatma var, dijital izleme var, ailelere hapis var. Bir yandan çocukların korunmasından söz ederken diğer yandan çocuklara uygulanan yaş küçüklüğü indirimleri sınırlandırılmakta, tekerrür hükümlerinin kapsamı genişletilmekte, çocuk lehine infaz düzenlemeleri daraltılmakta ve kapalı ceza infaz kurumlarını esas alan yeni bir anlayış benimsenmektedir. Bu teklif, hastalığın teşhisini doğru koyup reçeteye bambaşka bir ilaç yazmaktadır” dedi.

MHP: "MEVCUT SİSTEMİN YENİDEN DÜZENLEMESİNİ ZORUNLU HALE GETİRMİŞTİR"

MHP Kırıkkale Milletvekili Halil Öztürk, “Ne yazık ki son yıllarda hepimizi derinden yaralayan olaylara şahit oluyoruz. Bıçaklı saldırılar, akran şiddeti, ölümle sonuçlanan çocuk suçları, çocukların suç örgütleri tarafından kullanılmaya başlanması, suç işleme yaşının giderek düşmesi, bütün bunlar mevcut sistemin yeniden değerlendirilmesini zorunlu hale getirmiştir. ‘Çocuklarımızı koruyacağız’ derken çocuk mağdurlar yaratmaktayız. Yaratılan bu mağdurları da unutmamız bizden beklenemez. ‘Mağdurların hakkını savunacağız’ derken çocuklarımızı da tamamen gözden çıkaramayız. Asıl mesele bu iki değeri aynı anda koruyabilmektir” değerlendirmesinde bulundu.

DEM: "YASA GERİ DÖNÜLEMEZ SONUÇLARA YOL AÇACAK"

Yasanın uzun bir zamanın konusu olduğunu vurgulayan DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan, şöyle devam etti;

“Aslında, çocuk adalet sisteminde köklü ve radikal değişimler yaratacak olan bu yasanın bu haliyle yasalaşması demek gelecekteki on yıllarımızı etkileyecek ve belki de geri dönülmez sonuçlara yol açacak. Bakın, arkadaşlar, çocuk adalet sistemi gibi son derece hassas bir meseleyi öfkenin, linç kültürünün ve popülist söylemlerin gölgesinde değil, hukukla, bilimle ve iki yüz yılda evrensel katkılarla oluşmuş çocuk hakları perspektifiyle tartışmak, başta biz yasama organı üyeleri olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğudur. Çocuk adalet sistemini yeniden tartışmaya açan olaylar elbette ret ve inkâr edilemez ancak tam da böylesi zamanlarda acının öfkeye, öfkenin ise çocuk haklarını ortadan kaldıran yasalara dönüşmesine razı gelemeyiz.”

YENİ PARTİ: "TEKLİF EKSİK KALMIŞ"

Yeni Parti Karaman Milletvekili İsmail Atakan Ünver, “Teklifle ilgili genel olarak şu söylenebilir; Çocuk adaleti genel ceza adaleti sistemi içinde yalnızca yaş küçüklüğüne bağlı bazı indirimlerin uygulandığı talihi bir alan değildir. Çocukların gelişimsel özelliklerini, hak öznesi olma durumlarını, korunma ihtiyaçlarını ve toplumsal yaşama yeniden katılmalarını esas alan bağımsız bir hukuk dalıdır. Bu nedenle, teklif hükümlerinin değerlendirilmesinde yalnızca isnat edilen fiilin niteliği veya toplumda yarattığı tepki değil, çocuk adalet sisteminin çocuğun üstün yararı, sosyal devletin pozitif yükümlülükleri, ölçülülük, yeniden topluma kazandırma ilkeleri bir bütün olarak esas alınmalıydı. Bu yöntem uygulanmamış, teklif eksik kalmış, Komisyondaki olumlu katkılarımız da dikkate alınmamıştır” ifadelerini kullandı.

GENEL KURUL KAPANDI

Siyasi parti temsilcilerinin değerlendirmelerinin ardından teklifin tümü üzerine yaptığı görüşmeler tamamlandı. Daha sonra Meclis Başkanvekili Bingöl, birleşimi bugün toplanmak üzere kapattı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır