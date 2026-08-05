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Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti

Sakarya’nın Karasu ilçesinde sahilde şüpheli bir cisim olduğu ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Yapılan incelemede cismin patlayıcı madde içermeyen bir İnsansız Deniz Aracı (İDA) olduğu tespit edildi. İDA imha edilmek üzere muhafaza altına alındı.

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti
Recep Demircan

Olay, saat 15.45 sıralarında Karasu ilçesine bağlı Denizköy sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, kumsalda şüpheli bir cisim gören vatandaşların durumu bildirmesi üzerine Karasu Kolluk Destek Komutanlığı ekipleri adrese intikal etti.

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti 1

PATLAYICI TAŞIMADIĞI BELİRLENDİ

Sualtı Savunma (SAS) grup komutanlığı ekipleriyle sağlanan koordine neticesinde yapılan ilk incelemelerde, şüpheli cismin İnsansız Deniz Aracı (İDA) olduğu ve herhangi bir patlayıcı madde taşımadığı belirlendi.

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti 2

MUHAFAZ ALTINA ALINDI

Karasu Cumhuriyet Savcısı’nın talimatları doğrultusunda söz konusu araç, imha edilmek üzere Karasu Kolluk Destek Tim Komutanlığı ekipleri tarafından muhafaza altına alındı.

Yer: Sakarya! Sahile vurdu, ekipler alarma geçti 3

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Sakarya
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