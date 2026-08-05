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Savaş Avrupa'ya mı sıçradı? Almanya'daki havalimanında 'bomba' alarmı

Bir yandan İran-ABD diğer yandan Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken, söz konusu savaşın etkileri ise giderek yayılıyor. Son olarak Almanya'da Leipzig Havaalanı yakınlarında bir uçak, havada henüz ne olduğu tespit edilemeyen bir cisimle çarpıştığı bildirildi. Polisin bölgede bir dron bulduğu öğrenilirken, bir diğer uçağın yanında ise patlayıcı madde yüklü dorn tespit edildi.

Savaş Avrupa'ya mı sıçradı? Almanya'daki havalimanında 'bomba' alarmı

Almanya, Leipzig Havalimanı'nda patlayıcı düzeneği bulunan dron nedeniyle büyük bir faciadan döndü. Leipzig polisi tarafından yapılan açıklamada, dün gece Leipzig/Halle Havalimanı'nın kargo bölümüne yakın apronda bekleyen Ukrayna'ya ait Antonov tipi uçağın yakınında görevliler tarafından bir dron bulunduğu aktarıldı.

UÇUŞA KAPATILDI

İlk incelemede üzerinde şüpheli bir cisim olduğu belirlenen ve patlayıcı olabileceği değerlendirilen dron nedeniyle Leipzig Havalimanı'nın kargo bölümü uçuş trafiğine kapatıldı. Bir yolcu uçağı da dahil birçok uçak başka bir havaalanına yönlendirildi.

PATLAYICI MADDE ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Havalimanı polisi ve bomba imha ekipleri, uzaktan kumandalı robot yardımı ile dron üzerindeki patlayıcının fünyesini etkisiz hale getirdi.

Savaş Avrupa ya mı sıçradı? Almanya daki havalimanında bomba alarmı 1

Alman medyasında yer alan haberlerde, şüpheli düzeneğe sahip dronun teknik ekipmanlarla yapılan detaylı incelenmesinde patlayıcı bir düzeneğe sahip olduğu ancak arızalı olduğu için patlamanın gerçekleşmediği aktarıldı. Dron üzerindeki düzeneğin Leipzig/Halle Havalimanı'na geliş güzergahı sırasında hasar görmüş olabileceği değerlendiriliyor. Uzmanların yaptığı ilk tespitlere göre ise dron üzerindeki düzenekte yapılan incelemede patlamayı hızlandıran nitrat testi pozitif sonuç verdi.

Etkisiz hale getirilen patlayıcı ve yüklendiği dron, daha sonra tüm delillerin incelenmesi için özel bir konteynere yerleştirildi. Güvenlik kaynaklarının Alman medyasına yaptığı açıklamaya göre, olayla ilgili yürütülen soruşturmaya NATO müfettişleri de katılacak.

4 UKRAYNA UÇAĞI VARDI

Alman medyasında yer alan haberlerde ayrıca olayın yaşandığı havalimanının kargo bölümünde 4 Ukrayna kargo uçağı bulunduğu belirtildi.

Savaş Avrupa ya mı sıçradı? Almanya daki havalimanında bomba alarmı 2

AYNI GECE BİR UÇAĞA BİLİNMEYEN CİSİM ÇARPTI

Leipzig/Halle Havalimanı'nda dron alarmı nedeniyle hava trafiğinin kapatılması sonucu lojistik şirketine ait kargo uçağı inişini iptal etti ve yeniden yükselişe geçti. Bilinmeyen bir cisim, Leipzig/Halle Havalimanı'ndan 6 kilometre uzaklıkta ve 400 metre yükseklikte bulunduğu sırada uçağa çarptı.

Uçak güvenli bir şekilde Hannover Havalimanı'na inerken, polis uçağa çarpan bilinmeyen cismin dron olabileceğini değerlendirerek, sabotaj şüphesiyle soruşturma başlattı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Almanya uçak dron
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