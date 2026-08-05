Xiaomi’nin yeni SUV’larında ön siparişler 100 bini aşmış olabilir

Xiaomi Auto’nun geçen hafta ön satışa açtığı SkyNomad N90 ve N70 modellerine gösterilen ilgiye ilişkin yeni veriler paylaşıldı. Pekin, Wuhan, Şanghay ve Chengdu’daki satış mağazalarından toplanan bilgiler, serinin ön siparişlerinin 100 bini aşmış olabileceğine işaret etti.

Söz konusu rakam, mağazalarda alınan niyet depozitolarından hareketle Cailian Press tarafından yapılan bir tahmine dayanıyor.

MAĞAZA VERİLERİ 100 BİNİ AŞAN TALEBE İŞARET EDİYOR

Cailian Press’e göre Pekin’deki Xiaomi Auto mağazalarında ziyaretçi trafiği arttı.

Pekin’deki bir Xiaomi Auto amiral gemisi mağazası, SkyNomad serisi için 300’den fazla niyet depozitosu aldığını bildirdi. Mağazanın verdiği bilgilere göre yedi koltuklu N90, müşterilerin daha fazla tercih ettiği model oldu.

Pekin-Tianjin bölgesindeki toplam ön siparişlerin 30 bini geçtiği de aktarıldı. Yalnızca 2 Ağustos’ta Pekin’de 4.800 niyet depozitosu alındığı belirtildi.

Çin genelinde 499 Xiaomi Auto satış mağazası bulunuyor. Mağaza başına alınan niyet depozitosu sayısının ortalama 200 ila 300 arasında değiştiğini belirten Cailian Press, toplam ön siparişlerin 100 bini aşmış olabileceğini hesapladı.

N90 MODELİNİN DAHA FAZLA TERCİH EDİLDİĞİ BİLDİRİLDİ

Kunlun teknik mimarisi üzerine geliştirilen SkyNomad serisi, menzil uzatıcılı elektrikli altyapıya sahip iki SUV modelinden oluşuyor.

Serinin büyük yedi koltuklu modeli N90 için 299.900 yuan, beş koltuklu N70 için ise 259.900 yuan ön satış fiyatı açıklandı. İki modelin de eylül ayında resmen piyasaya çıkarılması planlanıyor.

Xiaomi, farklı bölgelerde çeşitli satış yöntemleri uyguluyor. Bazı şehirlerde karma satış modeli kullanılırken Wuhan’da SkyNomad serisine özel satış mağazaları kuruldu. Satış temsilcileri, N70’in Li Auto L7’ye rakip olarak konumlandırıldığını belirtti.

SKYNOMAD SERİSİ İÇİN ÜRETİM SÜRECİ ŞİMDİDEN BAŞLADI

Satış çalışanlarının verdiği bilgilere göre SkyNomad serisinin üretimine Xiaomi’nin Pekin’deki ikinci aşama üretim tesisinde başlandı.

Şirket, YU7’nin teslimat sürecinde yaşanan uzun bekleme sürelerinin tekrarlanmasını önlemeyi ve modellerin eylül ayında piyasaya çıkmasıyla düzenli araç tedariki sağlamayı hedefliyor. Erken sipariş veren müşterilerin araçlarını yıl sonundan önce teslim alabileceği belirtiliyor.

Xiaomi’nin yıllık otomobil satış hedefi 550 bin adet seviyesinde bulunuyor. Şirket, ocak-temmuz döneminde yaklaşık 220 bin araç teslim ederken tamamen elektrikli SU7 ve YU7 modellerinin aylık ortalama teslimatı yaklaşık 30 bin adet olarak gerçekleşti. Yıllık hedefe ulaşmak için Xiaomi’nin kalan dört ayda aylık teslimat ortalamasını yaklaşık 45 bin adede çıkarması gerekiyor. (Kaynak: CarNewsChina.com)