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100 bin yönlendiricide arka kapı: Her 35 saniyede bağlantı kuruyor

VulnCheck araştırmacıları, 20’den fazla Zbtlink ve Wiflyer yönlendirici modelinde ağdaki diğer cihazlara erişim sağlayabilecek bir arka kapı tespit etti.

100 bin yönlendiricide arka kapı: Her 35 saniyede bağlantı kuruyor
Enes Çırtlık

Çinli üretici Zbtlink tarafından üretilen ve dünya genelinde satılan 20’den fazla yönlendirici modelinde daha önce bildirilmemiş bir arka kapı bulundu.

Siber güvenlik şirketi VulnCheck’in araştırmacıları tarafından “Endlessdoors” adı verilen arka kapının, Zbtlink ve Wiflyer markaları altında satılan birden fazla modelde cihazlarla birlikte kullanıma sunulduğu belirtildi.

VulnCheck Teknolojiden Sorumlu Başkanı Jacob Baines, söz konusu yönlendiricilerden en az 100 bininin dünya genelinde kullanıldığını tahmin ediyor. Ancak cihazların tam olarak nerede bulunduğu ve kaçının ABD’de aktif olduğu belirlenemedi.

100 bin yönlendiricide arka kapı: Her 35 saniyede bağlantı kuruyor 1

ARKA KAPI HER 35 SANİYEDE DIŞARIYLA İLETİŞİM KURUYOR

Baines’in aktardığına göre arka kapı, her 35 saniyede bir belirli IP adresi ve Çin’de kaydedilmiş bir alan adıyla otomatik olarak iletişim kuruyor.

Bu alan adlarını kontrol eden kişinin yönlendiricinin yönetimini ele geçirebileceği ve aynı ağa bağlı diğer cihazlara erişmek için yönlendiriciyi kullanabileceği belirtildi.

Baines, yönlendiriciyi küçük işletmesinde veya ev ofisinde kullanan kişilerin cihazın böyle bir erişime imkân tanıyabileceğinden büyük olasılıkla haberdar olmayacağını söyledi.

100 bin yönlendiricide arka kapı: Her 35 saniyede bağlantı kuruyor 2

ETKİLENEN CİHAZ SAYISI EN AZ 100 BİN OLARAK TAHMİN EDİLİYOR

Arka kapının Zbtlink tarafından üretilen ve Zbtlink ile Wiflyer markaları altında satılan 20’den fazla modelde bulunduğu bildirildi.

Baines, dünya genelinde en az 100 bin etkilenen yönlendiricinin bulunduğunu tahmin etse de cihazların tam konumunun belirlenemediğini ifade etti.

“Eğer bu, laboratuvarımda, yani üniversitemdeki laboratuvarımda bulunuyorsa, onları doğrudan laboratuvarınıza davet etmiş olursunuz ve onlar da ağda istedikleri gibi dolaşabilirler” diyen Baines, söz konusu yetenekleri “yıkıcı” olarak nitelendirdi.

100 bin yönlendiricide arka kapı: Her 35 saniyede bağlantı kuruyor 3

ARKA KAPININ KULLANILIP KULLANILMADIĞI BİLİNMİYOR

Reuters, arka kapının neden yönlendiricilerde bulunduğunu, hangi amaçla oluşturulduğunu veya şimdiye kadar kötüye kullanılıp kullanılmadığını belirleyemedi.

Zbtlink ise konuyla ilgili yorum talebine yanıt vermedi.

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Anahtar Kelimeler:
modem siber güvenlik
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