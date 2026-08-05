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AK Parti'den 'Çerçeve yasa' açıklaması: "2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindi"

AK Parti MKYK toplantısının ardından konuşan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Terörsüz Türkiye süreci ile ilgili açıklamada bulundu. Çelik, "Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu" dedi.

AK Parti'den 'Çerçeve yasa' açıklaması: "2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindi"
Melih Kadir Yılmaz

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik AK Parti MKYK sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yaptığı değerlendirmede, "Yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte 2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu" dedi.

AK Parti den Çerçeve yasa açıklaması: "2 yıllık sürecin en önemli aşamasına gelindi" 1

Çelik'in konuşmasından satır başları:

"Öncelikle Yüksek Askeri Şura kararları hayata geçti. Görev yapan ve görevden ayrılan komutanlarımıza teşekkür ediyoruz. Kadın general sayısı artıyor. Bu da son derece sevindirici. Kadınlarımızın da bu yüksek rütbelerde bulunmasın Cumhuriyetimizin kazanımları açısından değerli olduğunun altını çizmek isterim.

Cumhurbaşkanımız, Terörsüz Türkiye konusunda şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların bugün geldiği nokta ve bundan sonrasında da inşallah bütün bu süreci başarıya ulaştırmak için yapılması gerekenler, ortaya konulması gereken tavırlar, kullanılacak üslup ve Cumhur İttifakı'nın birlik ve dirliği açısından ilgili talimatları verdiler. Tabii aynı şekilde bu konuyla ilgili devlet kurumlarının koordinasyonu bakımından talimatlarını tekrar hatırlattılar. Bugün yasa teklifinin verilmiş olmasıyla birlikte iki yıllık bir sürecin en önemli aşamasına gelinmiş oldu.

Tabii bir hususu özellikle belirtmek isterim ki Türkiye Cumhuriyeti'nin, biricik vatanımızın bulunduğu coğrafya son derece büyük risklerle ve tehditlerle dolu bir coğrafya. Sadece çok uzun değil, 300 yıllık bir tarihe bile baksak, 100 yıllık tarihimize baksak, son 50 yılımıza baksak karşı karşıya olduğumuz tehditler, başka ülkelerin belki 5-10 kat sürede ve daha düşük yoğunlukta karşı karşıya kaldığı tehditlerle eşdeğerdir. Terörsüz Türkiye'ye çok emek verildi. Devletimizin binlerce yıllık tarihin içilen süzülen kardeşliği bütün politikaların ana düzenini oluşturmuştur"

Detaylar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Ömer Çelik ak parti
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