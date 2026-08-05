HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan Orman Kanunu düzenlemesine tepki: "İşgalciye var, mübadile yok"

Lozan Mübadilleri Vakfı, Orman Kanununda yapılan düzenlemeye tepki gösterdi. Vakıf, devlet tarafından iskân, tahsis veya tefviz yoluyla verilen taşınmazları mübadiller için kapsam dışında bırakılmasının eşitsizlik yarattığını savundu ve "İşgalciye var, mübadile yok. Bu ayrımcılığı ve eşitsizliği kabul etmiyoruz" diyerek tepki gösterdi.

Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan Orman Kanunu düzenlemesine tepki: "İşgalciye var, mübadile yok"
Melih Kadir Yılmaz

Lozan Mübadilleri Vakfı, Orman Kanunu düzenlemesinde yapılan bir değişikliğe tepki gösterdi. Vakıf tarafından konuyla ilgili olarak yazılı bir açıklama yapıldı.

"İŞGALCİYE VAR, MÜBADİLE YOK"

"İşgalciye var, mübadile yok! Bu ayrımcılığı ve eşitsizliği kabul etmiyoruz" başlığı ile yayımlanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Haziran 2026 tarihinde yürürlüğe giren 7584 sayılı Kanun’un 14’üncü maddesiyle, 6831 sayılı Orman Kanunu’na Ek Madde 22 eklenmiştir.

Düzenlemeyle, kesinleşmiş orman kadastrosu sonucunda kısmen veya tamamen devlet ormanı sınırları içinde kalan bazı tapulu taşınmazların belirli şartlarla geçerli sayılmasına veya eski maliklerine iade edilmesine imkân tanınmıştır. Ancak aynı maddede yer alan; “...mübadele anlaşmaları kapsamında olan yerler...” ifadesiyle, mübadele sonucunda devlet tarafından mübadillere iskân, tahsis veya tefviz yoluyla verilen taşınmazlar bu imkânın dışında bırakılmıştır.

"BU AÇIK EŞİTSİZLİĞİ KABUL ETMİYORUZ"

Bu açık eşitsizliği kabul etmiyoruz! Mübadiller işgalci değildir. Mübadiller, 30 Ocak 1923 tarihli Türk ve Rum Nüfus Mübadelesi Sözleşmesi gereğince doğdukları topraklardan zorla koparılan; evlerini, tarlalarını, bağlarını, bahçelerini ve bütün geçmişlerini geride bırakmak zorunda kalan insanlardır. Türkiye’ye gelen mübadiller, devletin gösterdiği yerlere yerleştirilmiş; geride bıraktıkları mal varlıklarına karşılık kendilerine ev, tarla ve arazi verilmiştir. Bugün tartışma konusu olan tapuların önemli bir bölümü, doğrudan devletin iskân ve tefviz işlemleri sonucunda düzenlenmiştir.

"KAMU VİCDANINI YARALAMAKTADIR"

Aradan bir asır geçtikten sonra devletin kendi verdiği tapuları, yalnızca “mübadele kökenli” oldukları gerekçesiyle diğer tapulardan daha zayıf bir hukuki korumaya tabi tutması kabul edilemez. Dahası, aynı kanunla orman niteliğini sonradan kaybettiği ileri sürülen ve bazıları hukuka aykırı fiilî kullanımlarla gündeme gelen alanlarda yeniden 2/B uygulamasının yolu açılırken, devlet eliyle iskân edilen mübadillerin tapularının özel olarak kapsam dışında bırakılması kamu vicdanını yaralamaktadır. Bu nedenle soruyoruz: Ormanı işgal edene, niteliğini değiştirene veya hukuka aykırı biçimde kullanana çözüm yolu aranırken; devletin yerleştirdiği mübadile neden aynı hak tanınmamaktadır?"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Savaşta kritik gelişme! Anlaşmanın son hali sunuldu: "Hamaney'in onayı bekleniyor"Savaşta kritik gelişme! Anlaşmanın son hali sunuldu: "Hamaney'in onayı bekleniyor"
Yer: Aksaray! 8 katlı apartmanın 7. katında asılı kaldıYer: Aksaray! 8 katlı apartmanın 7. katında asılı kaldı

Anahtar Kelimeler:
orman kanun
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.