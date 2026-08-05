HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Yer: Aksaray! 8 katlı apartmanın 7. katında asılı kaldı

İçerik devam ediyor

Aksaray'da 8 katlı apartmanın 7. katındaki stüdyo daire camından aşağıya atlamak isteyen genç kadın yürekleri ağza getirdi.

Aksaray'da yürekleri ağza getiren bir olay yaşandı. İçerideki şahsın müdahalesiyle son anda ayaklarından tutularak yakalanan kadın güçlükle içeriye alındı. Kadının baş aşağı asılı kaldığı korku dolu o anlar anbean bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi'nde bulunan 8 katlı bir apartmanın 7. katındaki stüdyo dairede yaşandı. İddiaya göre, İlknur S. (29) daire penceresinden intihar girişiminde bulunarak atlamak istedi.

YÜREKLERİ AĞZA GETİRDİ

Aynı dairede bulunan bir kişi, genç kadının atlamaya çalıştığını görünce son anda yaptığı hamleyle kadını ayaklarından tutarak yakaladı. 7. kattaki camdan baş aşağı asılı olarak ayaklarından yakalanan kadın yürekleri ağza getirdi.

Yer: Aksaray! 8 katlı apartmanın 7. katında asılı kaldı 1

Çevrede olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken, bazı vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o onları görüntüledi. Genç kadın yukarıya çekilmek suretiyle camdan içeriye alınırken, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Genç kadının daha önce de intihar girişiminde bulunduğu öğrenildi.

Olayla ilgili tahkikat devam ediyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Lozan Mübadilleri Vakfı'ndan Orman Kanunu düzenlemesine tepkiLozan Mübadilleri Vakfı'ndan Orman Kanunu düzenlemesine tepki
Saatte 5.400 mil hızla Ay’a çarptı! NASA bölgeyi inceleyecekSaatte 5.400 mil hızla Ay’a çarptı! NASA bölgeyi inceleyecek

Anahtar Kelimeler:
İntihar Aksaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik teklifte neler var?

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

ABD için tehlike çanları! Stoklar tükenmek üzere: 'En az 3 yıla ihtiyaç var'

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Trabzonspor'un yeni transferi Mohamed Salah İstanbul'da! İşte Salah'ın ilk sözleri

Evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Evlilik yaradı! Görenler aynı yorumu yaptı

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Akaryakıta indirim geldi: Tabela bir kez daha değişti

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

Ayda 4 bin TL'yi buldu: Elektrik, su, doğalgaz faturasına ek oldu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.