Bugün Meclis'e geliyor! 12 maddelik çerçeve yasa teklifinde neler var?

"Milli Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşmenin Güçlendirilmesine Dair Kanun Teklifi" başlığıyla TBMM Başkanlığı'na sunulacak teklif, yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşuyor.

BUGÜN MECLİS'E SUNULACAK

Teklifin bugün TBMM Başkanlığı'na sunulması, hafta sonuna kadar, en geç 11 Ağustos'a kadar yasalaştırılması hedefleniyor.

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), art arda yaptığı toplantıların ardından çerçeve yasa teklifine son biçimini verdi; teklif milletvekillerinin imzasına açıldı.

İktidar partisi ayrıca sürece karşı çıkan İYİ Parti dışındaki muhalefet partilerine de teklif hakkında bilgi verdi.

Ancak muhalefete yasa teklifi metni sunulmadı, sadece içeriği hakkında bilgilendirme yapıldı.

AK PARTİ GRUBUNDA BİLGİLENDİRME YAPILACAK

AK Parti TBMM Grubu'nda da 5 Ağustos Çarşamba günü kapalı toplantıda teklif hakkında milletvekillerine bilgilendirme yapılacak.

AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler ile Genel Başkanvekili Efkan Ala teklifle ilgili sunum yapacak.

Bilgilendirmenin ardından teklifin Meclis Başkanlığı'na sunulacağı belirtiliyor.

AK Parti yönetimi, teklifi "Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda atılmış tarihi adım" olarak nitelerken önceliğin "terörün tamamen sona ermesi ve silahların geri dönülmeyecek şekilde bırakılması" olduğunu vurguluyor.

BAŞVURU SÜRESİ 6 AY

BBC News Türkçe'de yer alan habere göre teklif, yürürlük maddeleri dahil 12 maddeden oluşuyor.

Geçici nitelikteki düzenlemeden yararlanmak isteyenlerin, kanunun yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde başvuru yapmaları gerekecek.

Bu sürenin sonunda başvuru hakkı sona erecek.

Sürenin uzatılması ise ancak yeni bir kanunla mümkün olabilecek.

Başvurular bireysel olacak ve her kişi için ayrı değerlendirme yapılacak.

Düzenleme; Avrupa'daki terör örgütü mensupları, dağ kadrosu ya da cezaevindekiler şeklinde değil; hakkında soruşturma bulunanlar, kovuşturması devam edenler, hükümlü olanlar ve devlete kendiliğinden başvuranlar şeklinde sınıflandırılıyor.

'PKK' İSMEN YAZILDI

Teklifte dikkat çeken en önemli düzenlemelerden biri de kapsam maddesi oldu.

Kapsama başka terör örgütlerinin girmemesi için "silah bırakan, kendini fesheden örgüt" gibi genel ifadeler yerine "PKK, KCK ve bağlı yapılanmalar ile ilişkili örgütler" ifadesi yasanın kapsamında net olarak tanımlanacak.

TEYİT-TESPİT MEKANİZMASI İÇİN 8 ÜYELİ ÖZEL KURUL

Edinilen bilgiye göre yasanın uygulanması ve denetiminden sorumlu bir kurul oluşturulacak.

Cumhurbaşkanı yardımcısı başkanlığında, teyit ve tespitle ilgili oluşturulacak "Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu" sekiz üyeden oluşacak.

Kurulda Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri, MİT Başkanı ve Adalet, İçişleri, Aile ve Sosyal Hizmetler, Milli Savunma ve Çalışma Bakanları yer alacak.

MECLİS'TE İZLEME KURULU OLUŞTURULACAK

Yasa ile TBMM bünyesinde ayrıca İzleme Kurulu oluşturulacak.

Kurulun kimlerden oluşacağına TBMM Başkanı karar verecek.

Kanunla kurulacak komisyon, Meclis İçtüzüğü hükümlerine tabi olmayacak.

SİYASETE DÖNÜŞ OTOMATİK OLMAYACAK

Terör örgütü üyelerinden üç yıl süreyle herhangi bir suça karışmayanlar için siyaset yapma yolu açık tutuluyor.

Ancak yasadan yararlananların siyasete dönüşü otomatik değil, "Değerlendirme ve Koordinasyon Kurulu"nun uygun görüşüne bağlı olacak.

Gerekli koşulları sağlayanlarla ilgili kurulun uygun görüş bildirmesi halinde dosya ilgili mahkemeye gönderilecek ve "memnu hakların iadesi"ne benzer bir yöntemle siyasi yasağın kaldırılması söz konusu olabilecek.

YENİ SORUŞTURMA İÇİN DE KURUL İZNİ

Yasadan yararlananlar hakkında yeni bir terör soruşturması açılabilmesi de kurul kararına bırakılıyor.

Buna göre yasanın yürürlüğe girmesinden sonra örgüt üyeleri hakkında aynı kapsamda soruşturma açılabilmesi de kurul kararına bağlanacak.

BAZI SUÇLAR VE ÖCALAN KAPSAM DIŞINDA

Teklif örgüt mensuplarına af öngörmüyor, ancak ceza erteleme ve örgüt suçlarının düşmesi yolunu açıyor.

Ancak adam öldürme, cinsel saldırı gibi ağır suç işleyenler yasa kapsamı dışında tutulacak.

2005 yılından önce ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlar veya ağırlaştırılmış müebbet yükümlülüğü doğuran suçlar yasa kapsamı dışında tutulacak.

Böylece terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın yasadan yararlanmasının önü kesiliyor.

Örgüt suçları kapsamında 15 yılın altındaki suçlarda beş yıl, 15 yılın üzerindeki suçlarda ise 10 yıl ceza ertelemesi öngörülüyor.

Bu sürelerin sonunda gerekli şartların yerine getirilmesi hâlinde cezanın düşmesi öngörülüyor.

Kaynak: BBC | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır