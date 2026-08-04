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Fethiye'de korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

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Muğla'nın Fethiye ilçesinde su almaya başlayan gezi teknesindeki yaklaşık 100 yolcu tahliye edildi.

Edinilen bilgiye göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede yaşanan panik üzerine kaptan durumu hemen yetkililere bildirdi.

Fethiye de korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi 1

100 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevredeki özel teknelerin de desteğiyle teknedeki yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye ederek Ölüdeniz sahiline ulaştırdı.

Fethiye de korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi 2
Su alan teknenin batmaması için bölgede kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.

Fethiye de korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Fethiye
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