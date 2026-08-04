Fethiye'de korku dolu anlar! Gezi teknesindeki yolcular tahliye edildi

Edinilen bilgiye göre Muğla'nın Fethiye ilçesinde Ölüdeniz açıklarında seyreden gezi teknesi henüz belirlenemeyen bir nedenle su almaya başladı. Yaklaşık 100 yolcunun bulunduğu teknede yaşanan panik üzerine kaptan durumu hemen yetkililere bildirdi.

100 YOLCU TAHLİYE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye kısa sürede Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler, çevredeki özel teknelerin de desteğiyle teknedeki yaklaşık 100 yolcuyu emniyetli şekilde tahliye ederek Ölüdeniz sahiline ulaştırdı.



Su alan teknenin batmaması için bölgede kurtarma çalışması başlatıldığı öğrenildi.