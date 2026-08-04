Özgür Özel hakkında 'zincirleme şekilde rüşvet almak' suçundan fezleke düzenlendi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özgür Özel ve Veli Ağbaba hakkında 'Zincirleme rüşvet almak' suçundan yürütülen soruşturma kapsamında dokunulmazlığının kaldırılması talebiyle fezleke düzenlendi. Düzenlenen fezlekenin Adalet Bakanlığı'na gönderildiği öğrenildi.
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