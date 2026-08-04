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Beyoğlu'nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi

İstanbul Beyoğlu'nda yarı çıplak halinde yola atlayan Ahmet K. isimli şahıs önce seyir halindeki bir motosikletin önüne atlayıp motosikleti düşürdü ardından başka bir otomobilin üstüne çıktı. Yaşanan ilginç anlar kameralara yansırken Ahmet K. vatandaşlar tarafından darbedildi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Ahmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu'nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi

Yaşanan sıradışı olay, dün saat 18.00 sıralarında Firuzağa Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yarı çıplak halde sokakta dolaşan Ahmet K. aniden seyir halindeki motosikletin önüne atladı.

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 1

KAÇMAYA ÇALIŞTI

Motosiklette bulunan kadın korkuyla olay yerinden kaçarken, yere düşen motosiklet sürücüsüyle Ahmet K. arasında tartışma başladı.Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine Ahmet K. olay yerinden kaçmaya başladı.

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 2

DUBA SOPA VE TEKMEYLE DAYAK ATTILAR

Motosiklet sürücüsü elindeki kaskla Ahmet K.’nin peşinden koştu. Şüpheli Ahmet K kaçtığı sırada, park halindeki 34 TKJ 92 plakalı otomobilin üzerine düştü. Bu sırada çevrede bulunanlar Ahmet K.’ye duba ve sopalarla vurup tekme atmaya başladı Otomobilin kaputu üzerinden yere düşen Ahmet K. çevredekiler tarafından bir süre daha darbedildi. Bu sırada kendisine vuranların elinden kurtulan Ahmet K. olay yerinden kaçtı.

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 3

DARBEDİLEN KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine gelen Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği polisleri, yaptıkları incelemede Ahmet K.’nin 34 TKJ 92 plakalı otomobilin kaputuna vurduğunu ve sol dikiz aynasını kırarak hasara neden olduğunu belirledi. Otomobil sürücüsü Kürşat Ö. (30), Ahmet K.’den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Ahmet K. hakkında 'Mala zarar verme' suçundan işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ahmet K., adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 4

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 5

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 6

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 7

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 8

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 9

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 10

Beyoğlu nda yarı çıplak şahıs ortalığı birbirine kattı! Vatandaşlar tarafından böyle darbedildi 11

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Beyoğlu kavga
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