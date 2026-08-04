Stadın üzerinden geçen F-16’larla gündem olmuştu: Mete Kuş hakkında yeni karar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında yapılan Yüksek Askerî Şûra (YAŞ) toplantısının ardından terfi ve emeklilik kararları açıklandı. Emekliye sevk edilen isimler arasında Tümgeneral Mete Kuş da yer aldı. Kuş hakkındaki kararın 30 Ağustos 2026’dan itibaren geçerli olacağı belirtildi.

F-16 VE SIKORSKY UÇUŞLARI GÜNDEM OLMUŞTU

Mete Kuş’un adı, 21 Nisan’da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçındaki uçuşlarla gündeme gelmişti.

Karşılaşma devam ederken F-16’lar ve Sikorsky helikopterler stadyumun üzerinden geçmişti. Hava araçlarının çıkardığı ses canlı yayına da yansımıştı.

Tribünlerde üzerinde savaş uçaklarının bulunduğu “Göklerin Kartallarından Çimlerin Kartallarına Başarılar” yazılı pankartın açılması da dikkat çekmişti.

GÖREV YERİ DEĞİŞTİRİLMİŞTİ

Maçın ardından Tümgeneral Mete Kuş, Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanlığı görevinden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargâhı emrine verilmişti. Kuş’un yerine Tuğgeneral Esat Çetin atanmıştı. Milli Savunma Bakanlığı da görev değişikliğine ilişkin açıklamasında disiplin vurgusu yapmıştı. Bakanlık, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bütün olayları disiplin anlayışıyla değerlendirdiğini ve işlemlerin ilgili mevzuat doğrultusunda yürütüldüğünü bildirmişti.