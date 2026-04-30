Konyaspor-Fenerbahçe maçında F-16 ve Sikorsky uçurmuştu! MSB o iddiaları doğruladı

21 Nisan'da Konya'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyumun hemen üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri uçmuş, hava araçlarının neden olduğu gürültü canlı yayına net şekilde yansımıştı. Uçakların Konyaspor'a verdiği yakın destek ile bilinen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un talimatı ile stadın üzerinden uçurulduğu öğrenildi. Kuş, yaşanan skandalın ardından görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekilmişti.

MSB İDDİALARI DOĞRULADI

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan basın açıklaması yapıldı.

Bakanlık yetkilileri Kuş'un görevden alınmasına ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."