Konyaspor-Fenerbahçe maçında F-16 ve Sikorsky uçurmuştu! MSB o iddiaları doğruladı

Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyum üzerinde F-16 ve Sikorsky helikopter uçurduğu iddia edilen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş görevden alınmıştı. MSB'den konuyla ilgili açıklama geldi.

Doğukan Akbayır

21 Nisan'da Konya'da oynanan Konyaspor-Fenerbahçe maçında stadyumun hemen üzerinden F-16 ve Sikorsky helikopterleri uçmuş, hava araçlarının neden olduğu gürültü canlı yayına net şekilde yansımıştı. Uçakların Konyaspor'a verdiği yakın destek ile bilinen Konya 3’üncü Ana Jet Üs ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Mete Kuş'un talimatı ile stadın üzerinden uçurulduğu öğrenildi. Kuş, yaşanan skandalın ardından görevden alınarak Hava Kuvvetleri Komutanlığı Karargahına çekilmişti.

MSB İDDİALARI DOĞRULADI

Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan basın açıklaması yapıldı.

Bakanlık yetkilileri Kuş'un görevden alınmasına ilişkin şu ifadeleri kaydetti:

"Türk Silahlı Kuvvetlerinde müesses disiplinin muhafazası ve idamesi olmazsa olmazdır. Daha önce de vurguladığımız gibi Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tüm olaylara disiplin anlayışı içerisinde bakmakta ve işlemleri de ilgili mevzuat çerçevesinde yerine getirmektedir."

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cumhurbaşkanı adayını böyle açıkladı: "86 milyon 'Oh be' diyecek'"Cumhurbaşkanı adayını böyle açıkladı: "86 milyon 'Oh be' diyecek'"
Ataşehir'de gergin seçimAtaşehir'de gergin seçim

2 kadını öldüren katil polise yakalanınca kendini vurdu!

Nevşehir Valisi Ali Fidan Emniyet Genel Müdürü olarak atandı

(Özet) Atletico Madrid - Arsenal Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

'Yağlarını aldırdı' denmişti! Son hali yine gündem oldu

Otomotiv devi Türkiye'de fabrika açtı! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Akın akın geliyorlar 'Oteller doldu, kapasiteyi aştık' Sokaklarda başladı

