Kuşadası yolu üzerinde polis memurunun kullandığı otomobil takla attı

Kaza, Söke-Kuşadası Karayolu Granta mevkii üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre görev yerine gitmekte olan polis memuru M.A.C., yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti.

SÜRÜCÜ KAZAYI YARA ALMADAN ATLATTI

Savrulan otomobil takla atarak yol kenarında durabildi. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Sürücü M.A.C. şans eseri kazayı yara almadan atlatırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, bölgede güvenlik önlemi alırken, takla atan otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır