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Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Birliği (AB) ile müzakereler çerçevesinde aralarında Türkiye’nin de bulunduğu beş ülkenin vatandaşlarına 1 Kasım 2026 itibarıyla vize uygulanacağını duyurdu.

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak

Karadağ, vize politikasını Avrupa Birliği’nin (AB) vize politikasıyla tamamen uyumlu hale getirerek, AB’ye katılım müzakerelerinin 24’üncü faslının kapatılmasına yönelik nihai kriterlerden birini yerine getirdi.

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak 1

KARABAĞ'DAN VİZE KARARI: 1 KASIM'DAN İTİBAREN GEÇERLİ

Karadağ Dışişleri Bakanlığı, bu çerçevede vize rejimi yönetmeliğinde yapılan değişiklikler dahilinde Türkiye, Çin, Rusya, Suudi Arabistan ve Belarus vatandaşlarının 1 Kasım 2026’dan itibaren Karadağ’a giriş yapabilmeleri için vize almaları gerekeceğini duyurdu. Karadağ hükümetinin yönetmeliğine göre bu ülkelerin vatandaşları, ekim ayı sonuna kadar mevcut vize rejiminden yararlanmaya devam edebilecek.

Karadağ, Türk vatandaşlarına 1 Kasım’dan itibaren vize uygulayacak 2

TÜRK VATANDAŞLARININ VİZESİZ KALIŞ SÜRESİNİ 90 GÜNDEN 30 GÜNE İNDİRMİŞTİ

Karadağ hükümeti, geçtiğimiz yılın sonunda başkent Podgoritsa’da yaşanan olaylar ve düzenlenen protestolar sonrasında 27 Ekim 2025’te Türk vatandaşlarına yönelik vizesiz seyahat uygulamasını geçici olarak askıya alma kararı almıştı.

Hükümet, 23 Aralık 2025’te askıya alma kararını kaldırmış ancak Türk vatandaşlarının vizesiz kalış süresini 90 günden 30 güne indirmişti. Karadağ, katılım müzakereleri çerçevesinde 2028 yılında AB’nin 28’inci üyesi olmayı hedefliyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Karabağ Vize Türkiye
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