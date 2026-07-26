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Şah damarından arı soktu, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Tekirdağ'ın Saray ilçesinde arının soktuğu Melih Ertekin (29), tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşamını yitirdi. Arının Ertekin'i şah damarından soktuğu belirtildi.

Şah damarından arı soktu, 2 gün sonra yaşamını yitirdi

Saray'da kasap ve lokanta işletmeciliği yapan Melih Ertekin'i 2 gün önce Güngörmez Mahallesi'nde kendisine ait ahırda hayvanlarının bakımını yaptığı sırada arı soktu.

Şah damarından arı soktu, 2 gün sonra yaşamını yitirdi 1

ŞAH DAMARINDAN SOKMUŞ

Arının şah damarından soktuğu belirtilen Ertekin, fenalaşınca yakınları tarafından Saray Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Burada 1 gün kaldıktan sonra durumu ağırlaşan Ertekin, dün Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Şah damarından arı soktu, 2 gün sonra yaşamını yitirdi 2

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Hastanede yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ertekin, doktorların tüm müdahalesine karşın bugün hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ arı
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