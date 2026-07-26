CHP töreniyle ilgili 'figüran' iddiası gündem oldu! Başsavcılık duyurdu: "Soruşturma başlatıldı"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Sarıyer'de, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılanlara yönelik rozet takma töreni gündem olmuştu. Kamuoyunda gündeme gelen törene cast ajansından kişilerin servis araçlarıyla getirildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

GÜRSEL TEKİN: "SORUMLULAR KİMSE MUTLAKA BULUNMALI"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Gece hemen hiç bugünü beklemeden cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu kurulan FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bulmamız lazım" açıklamasını yapmıştı.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

“Sarıyerde gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.”