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CHP töreniyle ilgili 'figüran' iddiası gündem oldu! Başsavcılık duyurdu: "Soruşturma başlatıldı"

CHP'nin dün İstanbul'da yapılan rozet takma töreniyle ilgili figüran iddiası gündem olmuştu. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı konuyla ilgili soruşturma başlattı.

CHP töreniyle ilgili 'figüran' iddiası gündem oldu! Başsavcılık duyurdu: "Soruşturma başlatıldı"
Recep Demircan

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun katılımıyla dün Sarıyer'de, yeni üyelere ve daha önce partiden ihraç edilip yeniden katılanlara yönelik rozet takma töreni gündem olmuştu. Kamuoyunda gündeme gelen törene cast ajansından kişilerin servis araçlarıyla getirildiği yönünde iddialar ortaya atılmıştı.

CHP töreniyle ilgili figüran iddiası gündem oldu! Başsavcılık duyurdu: "Soruşturma başlatıldı" 1

GÜRSEL TEKİN: "SORUMLULAR KİMSE MUTLAKA BULUNMALI"

CHP İstanbul İl Başkanı Gürsel Tekin, "Gece hemen hiç bugünü beklemeden cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk. Bu tuzağı kuran kimse, kardeşim de olsa sayın savcılar dibine kadar gideceksiniz. Bu kurulan FETÖ'vari tezgahın sorumluları kimse mutlaka bulmamız lazım" açıklamasını yapmıştı.

CHP töreniyle ilgili figüran iddiası gündem oldu! Başsavcılık duyurdu: "Soruşturma başlatıldı" 2

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA: "SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı:

“Sarıyerde gerçekleştirilen CHP etkinliğine cast ajansı ile anlaşılarak gerçekte üye olmayan şahısların götürüldüğüne yönelik iddialar ve buna yönelik yapılan yayınlara ilişkin müşteki vekilinin Cumhuriyet başsavcılığımıza sunmuş olduğu şikayet dilekçesi akabinde soruşturmaya başlanılmış olup araştırmalar sonuçlandığında şikayet edilen kişilerin ifadelerine başvurulacaktır.”

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Figüran İstanbul CHP istanbul cumhuriyet başsavcılığı
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