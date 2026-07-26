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Fatih Altaylı'dan Yeni Parti'nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket"

Gazeteci Fatih Altaylı Yeni Parti için değerlendirmelerde bulundu. Partinin acemice kurulduğunu ifade eden Altaylı, "Belki davalara konu olabileceği biline biline adı 'Yeni Parti' oldu" dedi. Partinin logosunu da eleştiren Altaylı, "Tam bir felaket" ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

Fatih Altaylı'dan Yeni Parti'nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket"
Melih Kadir Yılmaz

CHP'de mutlak butlan krizi sonrası başlayan süreç Türk siyasetine yeni bir parti daha kazandırdı. Partinin adı da 'Yeni Parti' oldu. Özgür Özel ve beraberindekilerin CHP'den ayrılarak kurduğu parti siyaset kamuoyunun en çok konuşulan konularından biri oldu.

Fatih Altaylı dan Yeni Parti nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket" 1

PARTİ ADI VE LOGOSU TARTIŞMA KONUSU OLDU

Özellikle parti adı ve logoyla ilgili olarak birçok değerlendirme yapıldı. Bazı isimler partinin adı ve logosu özelinde eleştirilerde bulundu. Bazıları da bu noktada Özel ve ekibini savundu.

Fatih Altaylı dan Yeni Parti nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket" 2

FATİH ALTAYLI'DAN ELEŞTİRİ: "ACEMİCE KURULDU"

Gazeteci Fatih Altaylı Yeni Parti ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti'nin kuruluş sürecine değinen Altaylı, partinin biraz acemice kurulduğunu ifade etti.

Fatih Altaylı dan Yeni Parti nin logosu için sert eleştiri: "Tam bir felaket" 3

"DAVALARA KONU OLABİLECEĞİ BİLİNE BİLİNE ADI 'YENİ PARTİ' OLDU"

İsim özelinde eleştiri yapan Altaylı, "Tartışmalara ve hatta belki davalara konu olabileceği biline biline adı 'Yeni Parti' oldu" ifadelerini kullandı.

LOGO İÇİN SERT SÖZLER: "TAM BİR FELAKET"

Altaylı logo ile ilgili de eleştiride bulundu. Yeni Parti logosunu 'Felaket' olarak nitelendiren Altaylı, "Netflix'ten araklanmış bir N, hiç mana ifade etmeyen, simgesel hiçbir özelliği bulunmayan abuk bir logo. Türkiye'nin en iyi, en baba 10 grafikeri Yeni Parti'yi destekliyordur eminim. İçlerinden birine bir gece önce bir telefon etseler çok daha iyisini çizerdi" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Fatih Altaylı Özgür Özel logo Yeni Parti
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