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Kastamonu'da şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi

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Melih Kadir Yılmaz

Kastamonu'da etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiledi. Özellikle Cide'de Devrekani Çayının taşması sonucu ilçede yaşanan sel nedeniyle birçok işyeri, ev ve depoyu su bastı. Su baskınları sebebiyle zemin katlarda yaşayanlar tahliye edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da gece saatlerinde şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Özellikle kentin sahil ilçelerinde etkili olan şiddetli yağışlar Cide ve Doğanyurt ilçelerinde taşkınlara neden oldu.

Kastamonu da şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi 1

EV, İŞ YERİ VE DEPOLARI SU BASTI; VATANDAŞLAR TAHLİYE EDİLDİ

Cide ilçesinde Devrekani Çayı'nın taşması sonucu ilçe merkezi sular altında kaldı. Birçok iş yeri, ev ve depoyu su bastı. Sular altına gömülen ilçede zemin katlarda yaşayan vatandaşlar tahliye edildi.

Kastamonu da şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi 2

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yoğun yağış uyarıları gereğince kentte Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Afet Çalışma Grupları teyakkuza geçirildi.

Kastamonu da şiddetli sağanak! Ev ve iş yerlerini su bastı, vatandaşlar tahliye edildi 3

EKİPLER RİSKLİ BÖLGELERE KONUŞLANDIRILDI

Sahil bölgelerinde bulunan Cide, Doğanyurt, İnebolu, Abana, Bozkurt, Çatalzeytin ilçelerindeki yoğun yağış riski olan bölgelere DSİ 23. Bölge Müdürlüğü, Karayolları 15. Bölge Müdürlüğü, Kastamonu Orman Bölge Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü ve Kastamonu İl Özel İdaresi tarafından iş makinesi, araç ve personel konuşlandırıldı.

Cide ilçesinde saat 04.00 sıralarında 150'den fazla evi, iş yerini ve depoyu su bastı, bazı araçlar su birikintilerinde kaldı. Su baskınında can kaybı yaşanmadı.

TALEP EDENLER YURTLARA ALINDI

Zemin katlarda yaşayanlar, güvenli alanlara tahliye edildi. Tahliye sonrası talep edenler, ilçe merkezindeki yurtlara alındı.
Yağış ve su miktarının azaldığı ilçede ulaşım engeli bulunmuyor. TAMP afet grupları, ilçe merkezinde gerekli çalışmalara devam ediyor.

(AA/İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sel Kastamonu
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