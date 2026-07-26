İki ülke felaketi yaşıyor! İspanya ve Fransa'da orman yangınları: Yüz binlerce kişi tahliye edildi

Avrupa'yı etkisi altına alan sıcak hava dalgası İspanya ve Fransa'da orman yangınlarını beraberinde getirdi. İki ülkede çıkan orman yangınlarına karşı mücadele sürüyor.

İSPANYA'DA İKİ YANGININ BİRLEŞMEMESİ İÇİN BÜYÜK ÇABA

İspanya'nın başkenti Madrid'in batısında iki büyük yangının birleşme ihtimali ekipleri teyakkuza geçirdi. Ekipler gece boyu iki yangının birleşmemesi için büyük bir mücadele ortaya koydu. Fakat, San Martin de Valdeiglesias kasabası yakınlarında yaklaşık 14-15 kilometrelik bir hatta yangınların bazı noktalarda birbirine temas ettiği belirtildi.



(İspanya)

"GECE KOLAY GEÇMEYECEK"

İspanyol basınında yer alan haberlere göre Avila ile Madrid bölgesinde devam eden yangınlar nedeniyle yaklaşık 45 bin hektarlık alan kül oldu. Bu bölgelerde yaşayan 90 bin kişi ise tahliye edildi. Yangınlarla ilgili olarak açıklamada bulunan İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska "Gece kolay geçmeyecek" dedi. Ayrıca yangınlar nedeniyle en az 1 kişinin hayatını kaybettiği aktarıldı.



(Fransa)

FRANSA'DA ORMAN YANGININA KARŞI MÜCADELE

Öte yandan Fransa'da da yangınlara karşı mücadele sürüyor. Özellikle Gironde bölgesinde de yangınların yayılması üzerine yeni tahliye kararları alındı. Vatandaşların telefonuna gönderilen uyarı mesajında en az beş kasabanın sakinlerinden Bordeaux'a tahliye olmaları istendi. Bordeaux'a tahliye edilen binlerce kişi geçici barınma merkezlerine yerleştirildi.

220 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ

Ülkenin güneybatısında devam eden orman yangınları nedeniyle 220 binden fazla kişi tahliye edildi. Bordeaux çevresindeki ulaşım hatları durduruldu, bölgeye ise 500 asker sevk edildi.

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez de yaptığı açıklamada, yangının kontrol altına alınmasının uzun bir zaman alacağını söyledi.