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ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak: "Askeri tarihin en gelişmiş operasyonu"

ABD'nin İran'ın zenginleştirdiği uranyumu ele geçirmek yaptığı plan sızdı. Buna göre binlerce ABD askerinin nükleer tesislere saldıracağı aktarıldı. Operasyon "askeri tarihin en gelişmiş operasyonu" olarak duyuruldu.

ABD'nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak: "Askeri tarihin en gelişmiş operasyonu"
Recep Demircan

ABD ve İran arasındaki müzakerelerde en önemli konulardan birisi ise Tahran'ın uranyum zenginleştirmesi konusu olmuştu. Müzakerelerde uranyumun ülke dışına çıkarılacağı iddiaları öne çıkmıştı.

ABD nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak: "Askeri tarihin en gelişmiş operasyonu" 1

BİNLERCE ASKER SALDIRICAK

NYP'de yer alan habere göre ABD, İran'daki uranyumu ele geçirmek için bir operasyon hazırlığı içinde. ABD medyası haberi "askeri tarihin en gelişmiş operasyonu" olarak duyurdu. Askeri kaynaklara göre bu operasyon, binlerce kara askerinin İran'ın nükleer tesislerine baskın düzenlemesini, bubi tuzaklarından kaçınmasını ve tesislerin etrafında büyük bir savunma gücü oluşturmasını içerecek.

ABD nin planı ortaya çıktı! Binlerce asker saldıracak: "Askeri tarihin en gelişmiş operasyonu" 2

İLK HEDEF FORDO

ABD'nin ilk olarak hedefinde ise büyük ölçüde tahrip olmuş Fordo tesisi var.

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Anahtar Kelimeler:
İran ABD Amerika Birleşik Devletleri
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