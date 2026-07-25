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Tekme tokat dövdükleri gencin kolyesini çalıp kaçtılar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde tartıştıkları genci darbedip boynundaki gümüş kolyeyi çalarak kaçan 2 kişi, polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tekme tokat dövdükleri gencin kolyesini çalıp kaçtılar

Olay, İnegöl kent meydanında meydana geldi. İddiaya göre, S.T. (17) ile arkadaşı Erdal E. (20), tartıştıkları Yusuf T.'ye tekme ve tokatlarla saldırdı. Şüpheliler, darbettikleri Yusuf T.'nin boynundaki gümüş kolyeyi de alarak olay yerinden kaçtı.

ÖNCE DÖVDÜLER SONRA SOYDULAR

Olayın ardından karakola giderek şikayetçi olan gencin ifadesi üzerine çalışma başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, yürüttükleri titiz çalışma sonucu 2 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin üzerinde ele geçirilen çalıntı gümüş kolye, polis ekiplerince sahibine teslim edildi. Yapılan sorgulamanın ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Bursa kavga hırsızlık
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