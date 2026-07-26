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Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran'a ait bir ticari gemiye düzenlediği saldırıda 1 İranlı denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Saldırıyı kınayan Bakanlık, "Ukrayna rejimi yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" açıklamasını yaptı.

Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Hazar Denizi’nde Rusya’ya ait bir askeri savaş gemisi ve İran bağlantılı askeri kargo taşıdığı öne sürülen gemiye saldırılar düzenlediğini açıkladı.

UKRAYNA İRAN’A AİT TİCARİ GEMİYİ VURDU: 1 ÖLÜ, 1 YARALI

Zelenskiy’nin açıklamasının ardından İran Dışişleri Bakanlığı, Hazar Denizi’nde İran’a ait bir ticari geminin Ukrayna tarafından hedef alındığını bildirerek, saldırıyı kınadı. Bakanlık, saldırıda meydana gelen patlamada 1 denizcinin hayatını kaybettiğini, 1 denizcinin ise yaralandığını bildirdi. Açıklamada, "İran Dışişleri Bakanlığı, bu eylemin Birleşmiş Milletler (BM) Şartı'nın 2. maddesinin 4. fıkrasının ihlali ve saldırı eylemi niteliğinde olduğunu, savaşın daha da alevlenmesine ve yayılmasına yol açabileceğini belirtmektedir. Ukrayna rejiminin Hazar Denizi'nde İran'a ait ticari bir gemiye saldırması ve bunun söz konusu rejimin lideri tarafından açıkça kabul edilmesi, Ukrayna rejiminin İran’a yönelik mantık dışı ve düşmanca yaklaşımını sürdürdüğünün göstergesidir" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı 1

"İRAN, ULUSAL ÇIKARLARINI VE GÜVENLİĞİNİ SAVUNMAKTA TEREDDÜT ETMEYECEKTİR"

Tahran yönetiminin olayı saldırganlık eylemi olarak nitelendirdiği açıklamada, "İran, uluslararası hukukun temel ilke ve kuralları, özellikle meşru müdafaa ilkesi çerçevesinde ulusal çıkarlarını ve güvenliğini savunma konusunda tereddüt etmeyecektir. Ukrayna rejimi liderinin maceracı tutumundan kaynaklanacak tüm sonuçların sorumluluğu, söz konusu rejim ile onu destekleyen ve teşvik eden taraflara ait olacaktır" denildi.

Ukrayna’nın Rusya ile savaşı genişletmekle suçlandığı açıklamada, "Ukrayna rejimi, İran'a ait ticari gemiye saldırarak yalnızca uluslararası hukuku ihlal etmekle kalmamış, aynı zamanda tehlikeli bir şekilde savaşın ve güvensizliğin yayılmasına neden olmaya çalışmıştır" ifadelerine yer verildi.

Ukrayna, Hazar Denizi’nde İran’a ait ticari gemiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı 2

UKRAYNA'NIN TAHRAN MASLAHATGÜZARI DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINA ÇAĞRILDI

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Hazar Denizi'ndeki saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı

Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı, Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

İran devlet televizyonuna göre, Ukrayna'nın Tahran Maslahatgüzarı Dışişleri Bakanlığına çağrıldı.

Bakanlığa çağrılan Maslahatgüzar'a, İran'ın Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde İran ticaret gemisine yönelik saldırısıyla ilgili protestosu iletildi.

Ayrıca İran'ın, vatandaşlarının can ve mal güvenliğine yönelik saldırıları cevapsız bırakmayacağı bildirildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Hazar Denizi'nde İran bağlantılı askeri sevkiyat taşıyan gemiler ile bir savaş gemisinin uzun menzilli saldırılarla hedef alındığını açıklamıştı.

İran Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Hazar Denizi'nde ülkelerine ait ticaret gemisine yönelik düzenlediği ve bir denizcinin hayatını kaybettiği saldırıyı kınamıştı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hazar Denizi İran Ukrayna
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