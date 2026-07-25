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ABD'nin olası kara saldırısına karşı harekete geçtiler! İran'da halk ellerde silah sahilde devriye atıyorlar

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İran ve ABD arasındaki gerilim devam ederken ABD güçlerinin İran'a kara harekatı düzenleyeceği iddiası gündem oldu. Bu iddia üzerine İran'da halkın ellerde silahlarla sahilde devriye attığı aktarıldı.

İran'ın Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kentinde halkın, ABD’nin muhtemel kara saldırılarına karşı sahilde devriye gezdiği aktarıldı.

ABD nin olası kara saldırısına karşı harekete geçtiler! İran da halk ellerde silah sahilde devriye atıyorlar 1

ELLERDE SİLAH DEVRİYE ATIYORLAR

İran devlet televizyonu konuya ilişkin bir habere yer verdi. Cask kentinde silahlı halkın sahilde dolaştığı ifade edilen haberde, "Halk, ABD’nin olası kara işgaline karşı sahilde omuzlarında uzun namlulu silahlarla devriye görevi icra ediyor." bilgisine yer verildi.

ABD nin olası kara saldırısına karşı harekete geçtiler! İran da halk ellerde silah sahilde devriye atıyorlar 2

ABD SALDIRILAR DÜZENLEMİŞTİ

Hürmüzgan eyaletine bağlı Cask kenti, 8 Temmuz'dan bu yana sık sık ABD'nin hedefi olmuştu. ABD özellikle kentte yer alan limanlara saldırılar düzenlemişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd
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