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Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama

Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın partiye katılıp katılmayacağına ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt verdi. Özel, "Mansur beyin bütün tutumu, duruşu hepimizin beklediği gibidir." ifadelerini kullandı.

Mansur Yavaş Yeni Parti'ye geçecek mi? Özgür Özel'den açıklama

CHP'den istifa ederek yeni bir yol çizen Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin ilk Kurucular Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Yeni Parti'deki konumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özel, Yavaş'ın ilk günden bu yana sergilediği tutumun kendileri açısından net olduğunu söyledi.

Mansur Yavaş Yeni Parti ye geçecek mi? Özgür Özel den açıklama 1

"MANSUR BEY'İN DURUŞU İLK GÜNDEN BERİ BİZİMLE"

Basın mensuplarının "Mansur Yavaş sizinle birlikte olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Özel, şu ifadeleri kullandı:

"Mansur Bey'in de durumu, duruşu ilk günden beri bizimle birlikte, Anıtkabir'e yürüyüşü, bütün tutumu hepimizin beklediği gibidir. Net bir durum var, 'Ben Yeni Parti'de yokum, Özgür Özel ile yokum. Ben bu işin içinde de yokum.' demeyen herkesi, bu lafı duymadığımız herkesi yanımızda biliyoruz."

Özel, belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri konusunda hassasiyet gösterdiklerini belirterek, kimsenin "Neden Yeni Parti'ye katılmadın?" diye eleştirilmemesi gerektiğini söyledi.

Mansur Yavaş Yeni Parti ye geçecek mi? Özgür Özel den açıklama 2

"SEÇİME GİRME YETERLİLİĞİ İÇİN TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Partisinin yol haritasına ilişkin de bilgi veren Özel, sonbaharda kurultay yapacaklarını belirterek, seçime girme yeterliliği için gerekli tüm sürecin hızla tamamlanacağını ifade etti.

"En hızlı şekilde bu sonbaharda kurultayımızı yapıp, seçime girme yeterliliğiyle ilgili bize dair her şeyi yapıp 6 aylık sürenin başlamasını sağlayacağız. O konuda endişeye mahal yok. Her türlü tedbir tamam."

Mansur Yavaş Yeni Parti ye geçecek mi? Özgür Özel den açıklama 3

İLK DURAK ANITKABİR

Özel, ilk Kurucular Kurulu toplantısında genel başkan seçildiğini, 80 kişilik Parti Meclisi ile 15 kişilik Yüksek Disiplin Kurulu'nun da belirlendiğini açıkladı.

Bugün saat 11.00'de Anıtkabir'i ziyaret edeceklerini belirten Özel, ardından ilk Parti Meclisi toplantısını yapacaklarını ve Merkez Yönetim Kurulu'nu oluşturacaklarını söyledi. Salı günü ise Meclis'te kapalı grup toplantısıyla kuruluş sürecindeki son aşamaların tamamlanacağını ifade etti.

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Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Mansur Yavaş Özgür Özel Yeni Parti
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