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Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım

ABD Başkanı Donald Trump, gelecek başkanlık seçimlerinde "bir kez daha aday olacağını" açıkladı.

Trump duyurdu: Bir kez daha aday olacağım

Washington'da düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA) yemeğinde konuşan Trump, "Bir kez daha aday olacağım" ifadelerini kullanarak salondakilere seslendi. Konuşması sırasında bu açıklaması salonda alkışlarla karşılandı.

Trump'ın sözleri, ABD Anayasası'nın 22. Değişikliği'nde yer alan ve bir kişinin en fazla iki kez başkan seçilebileceğini düzenleyen hüküm nedeniyle yeni bir tartışmayı da beraberinde getirdi. Trump daha önce de üçüncü bir dönem için aday olma fikrine ilişkin çeşitli açıklamalar yapmış, bu çıkışları kamuoyunda ve hukuk çevrelerinde geniş yankı uyandırmıştı.

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği'nin ertelenen geleneksel yemeğinde konuşan Trump, medya kuruluşlarına ve siyasi rakiplerine yönelik eleştirilerde de bulundu. Konuşmasının bir bölümünde yeniden adaylık mesajı veren ABD Başkanı, gelecek seçimlerde yarışacağını söyledi.

Trump'ın açıklamasının hukuki açıdan nasıl değerlendirileceği ve Cumhuriyetçi Parti'nin bu konudaki tutumunun önümüzdeki dönemde ABD siyasetinin en önemli gündem başlıklarından biri olması bekleniyor. Anayasa gereği üçüncü kez seçilmesi mümkün görünmese de Trump'ın bu yöndeki açıklamaları, seçim sürecine ilişkin tartışmaları yeniden alevlendirdi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Donald Trump ABD Amerika Birleşik Devletleri
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