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130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya'da yangın alarmı

Avrupa'da sıcak hava hayatı felç etmeye devam ediyor. Fransa ve İspanya'yı esir alan aşırı sıcak hava dalgaları ve şiddetli orman yangınları nedeniyle on binlerce kişi evlerini terk etmek zorunda kaldı. İspanya tarihinde ilk kez bir orman yangını sebebiyle ulusal acil durum ilan edilirken, iki ülke de Avrupa Birliği'nden acil destek talep etti.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya'da yangın alarmı
Devrim Karadağ

İspanya ve Fransa orman yangınları ile mücadele ediyor. İki ülkede 130 bin kişi için tahliye emri verilirken Fransa'da ordu sahaya indi, İspanya'da ise ülke tarihinde ilk kez acil durum ilan edildi.

FRANSA'DA 110 BİN KİŞİYE TAHLİYE KARARI

Güneybatı Fransa'da şiddetini artıran yangınlar yerleşim yerleri ve kamp alanları için büyük bir tehdit oluşturuyor.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 1

Fransız yetkililer, Atlas Okyanusu kıyısındaki ünlü turizm merkezi Cap Ferret Yarımadası’nın tamamen boşaltılması talimatını verdi.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 2

Bölgede bulunan çoğu turist yaklaşık 110 bin kişi, karayolu ve bölgeye sevk edilen tekneler yardımıyla tahliye ediliyor.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 2

Yangınla mücadele çalışmalarına destek vermesi için ordu birliklerini görevlendiren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron süreci yakından takip ederken, İçişleri Bakanı Laurent Nunez yangının tehlikeli boyutuna dikkat çekti:"

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 4

Karşı karşıya olduğumuz ateş, kendi enerjisini üreten ve aniden yön değiştirebilen 'konvektif yangın' niteliğinde. Alevler ağırlıklı olarak doğuya, Bordeaux metropol alanına doğru ilerliyor.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 5

"Cap Ferret’nin kuzeyindeki Saumos köyü yakınlarında başlayan bir diğer büyük yangının ise yarımadadan çıkışı sağlayan tek yolu kesme tehlikesi barındırdığı bildirildi. Fransa'da bu sezon 14 bin hektardan fazla ormanlık alanın küle döndüğü belirtiliyor.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 6

İSPANYA'DA TARİHİ ACİL DURUM İLANI VE BİRLEŞEN YANGINLAR

İspanya'da Madrid'in batısındaki dağlık bölgelerde alevler kontrol altına alınamıyor. İki binden fazla personel ve 10 yangın söndürme uçağının müdahalesine rağmen, Madrid çevresindeki iki büyük yangının birleşmesi engellenemedi ve Avila bölgesindeki üçüncü bir yangının da bu hatta ulaşmak üzere olduğu açıklandı.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 7

19 BİN KİŞİ İÇİN TAHLİYE EMRİ VERİLDİ, 43 EV YANDI

İspanya’da Madrid’in batısındaki dağlık bölgelerde yaşayan 19 binden fazla kişiye tahliye emri verirken yazlık ve ikinci konutlarının yoğun olarak bulunduğu yerleşim yerinde ise 43 evin tamamen yandı.

"TARİHİN EN KÖTÜ ORMAN YANGINI"

Madrid Özerk Bölgesi Başkanı Isabel Diaz Ayuso, durumu "Bölgemizin tarihindeki en kötü orman yangını. Çok yüksek sıcaklıklar ve hiç durmayan rüzgarlar kusursuz bir fırtına yarattı." sözleriyle özetledi. Yerleşim alanlarının büyük zarar görmesi üzerine İspanyol hükümeti, ülke tarihinde ilk kez bir orman yangını nedeniyle ulusal acil durum ilan etti. Öte yandan, yasaklı bölgede ağır iş makinesi kullanarak yangın çıkardığı şüphesiyle bir kişi gözaltına alınırken bir kişi hakkında da soruşturma başlatıldı.

130 bin kişi tahliye ediliyor... Fransa ve İspanya da yangın alarmı 8

NÜKLEER SANTRALLER DE ETKİLENDİ

Aşırı sıcaklar sadece ormanları değil, Fransa'nın enerji altyapısını da doğrudan etkiliyor. Nükleer reaktörlerin soğutulmasında kullanılan nehir sularının aşırı ısınması, elektrik üretiminin zorunlu olarak azaltılmasına neden oldu. Bu kısıtlamalar kapsamında, Fransa’nın güneyinde yer alan Golfech 2 nükleer reaktörünün 7 Temmuz’dan bu yana devre dışı bırakıldığı bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
yangın Fransa İspanya
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