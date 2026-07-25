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Mersin'de deniz faciası! Bir süre sonra gözden kayboldu...

Mersin'de ailesiyle gittiği sahilde denize giren 7 yaşındaki çocuktan kahreden haber geldi. Girdiği denizde bir süre sonra gözden kaybolan küçük çocuğun bedeni bilinci kapalı bir halde deniz ile birleşen bir derede bulundu.

Mersin'de deniz faciası! Bir süre sonra gözden kayboldu...

Korkunç olay akşam üzeri merkez Akdeniz ilçesi Adanalıoğlu sahilinde yaşandı. Alınan bilgiye göre, yakınlarıyla sahile gelen çocuklardan 7 yaşındaki Eser Kılıç, denize girdi. Kenarda yüzen Kılıç denizle birleşen dere ağzında kayboldu.

Mersin de deniz faciası! Bir süre sonra gözden kayboldu... 1

DALGIÇ POLİSLER BULDU

Durumu fark edenler hemen 112 Acil Komuta Merkezine bilgi verdi. Merkez bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı, Mersin İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği ve sağlık ekiplerini yönlendirdi. Sahil güvenlik ekipleri denizde, dalgıç polisler ise dere ağzında arama çalışması yaptı. Dalgıç polisler çocuğu dere ağzında su altında buldu.

KURTARILAMADI

Bilinci kapalı şekilde sağlık ekiplerine ulaştırılan çocuk ambulansla Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yaklaşık bir saat müdahale edilen çocuk hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Mersin deniz
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